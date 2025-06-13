Alişan'ın eşi Buse Varol, Nişantaşı'nda görüntülendi. Diyet yaparak 10 kilo verdiğini söyleyen oyuncu, "Bu yaz öyle yiyip yiyip yatmayacağız. Dikkat ediyorum yediklerime ve sağlıklı beslenirim" dedi.

Beyazları çıktığı için saçlarını boyattığını ve sosyal medyada takipçilerinden eleştiri aldığını belirten Varol, "Takipçilerim 'beyazların çıkmış' diye yazıyorlar. Bakım için çok para harcamam, bir beyazlarım boyatırım bir de manikür pedikür yaptırırım. Öyle çok abartılı bir şeyim yok" diye konuştu.



Geçen yıl kazandığı üniversite sınavına bu yıl tekrar girmek istediğini söyleyen oyuncu, "Yüzde 75 devam zorunluluğu olduğu için kayıt yaptırmadım. Kendime güvenmediğim için çünkü çok zor, çocuklarla okula nasıl gideyim? Bu sene yine gireceğim sınava, beni yine linçleyecekler" diye konuştu. Dövmeleri için çocuklarının ismi, Alişan'la tanışma tarihi, babaannesi ve kendisinin doğum tarihi olduğunu belirtti.

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