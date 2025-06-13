  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

10 kilo verdiğini söyleyen Buse Varol, süreci anlattı!

10 kilo verdiğini söyleyen Buse Varol, süreci anlattı! İşte detaylar...

10 kilo verdiğini söyleyen Buse Varol, süreci anlattı!

Alişan'ın eşi Buse Varol, Nişantaşı'nda görüntülendi. Diyet yaparak 10 kilo verdiğini söyleyen oyuncu, "Bu yaz öyle yiyip yiyip yatmayacağız. Dikkat ediyorum yediklerime ve sağlıklı beslenirim" dedi.

 10 kilo verdiğini söyleyen Buse Varol, süreci anlattı!

Beyazları çıktığı için saçlarını boyattığını ve sosyal medyada takipçilerinden eleştiri aldığını belirten Varol, "Takipçilerim 'beyazların çıkmış' diye yazıyorlar. Bakım için çok para harcamam, bir beyazlarım boyatırım bir de manikür pedikür yaptırırım. Öyle çok abartılı bir şeyim yok" diye konuştu.

10 kilo verdiğini söyleyen Buse Varol, süreci anlattı!
Geçen yıl kazandığı üniversite sınavına bu yıl tekrar girmek istediğini söyleyen oyuncu, "Yüzde 75 devam zorunluluğu olduğu için kayıt yaptırmadım. Kendime güvenmediğim için çünkü çok zor, çocuklarla okula nasıl gideyim? Bu sene yine gireceğim sınava, beni yine linçleyecekler" diye konuştu. Dövmeleri için çocuklarının ismi, Alişan'la tanışma tarihi, babaannesi ve kendisinin doğum tarihi olduğunu belirtti. 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    ÜZÜLDÜM
  • 1
    KIZDIM
  • 1
    BEĞENMEDİM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Fadik Sevin Atasoy kanseri yendiğini açıkladı
  Gündem

Fadik Sevin Atasoy kanseri yendiğini açıkladı

Pınar Eliçe, “fuhuş ve uyuşturucu” iddiaları sonrasında açıklama yaptı!
  Magazin

Pınar Eliçe, “fuhuş ve uyuşturucu” iddiaları sonrasında açıklama yaptı!

Murat Başaran’dan babalara hediye
  Magazin

Murat Başaran’dan babalara hediye

Ebru Yaşar’dan yaza özel sürpriz
  Magazin

Ebru Yaşar’dan yaza özel sürpriz

Helin Kandemir'den anlamlı ziyaret!
  Magazin

Helin Kandemir'den anlamlı ziyaret!

Bendeniz: Tatil yaparken çalışıyorum
  Magazin

Bendeniz: Tatil yaparken çalışıyorum