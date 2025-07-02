 1 milyon TL’lik büyük ödül için kıran kırana!

Kanal D’nin sevilen yarışma programı Password, Şebnem Bozoklu’nun sunuculuğu ve Enis Arıkan’ın daimi yarışmacı olduğu bu bölümün konuğu Doğukan Güngör...

Bölüm boyunca heyecanın dorukta yaşandığı Password’de yarışmacılar 1 milyon TL’lik büyük ödül için ter dökecek.

Doğukan Güngör’ün enerjisi, Enis Arıkan’la yakaladığı sinerji ve yarışma içindeki sürpriz çıkışları, bu haftaki bölümü yine unutulmaz kılacak.

Seyirciler, bol kahkahalı, bol sürprizli bir bölümle ekran başına kilitlenecek.

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