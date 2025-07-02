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1 milyon TL’lik büyük ödül için kıran kırana!

1 milyon TL’lik büyük ödül için kıran kırana! İşte detaylar...

1 milyon TL’lik büyük ödül için kıran kırana!

Kanal D’nin sevilen yarışma programı Password, Şebnem Bozoklu’nun sunuculuğu ve Enis Arıkan’ın daimi yarışmacı olduğu bu bölümün konuğu Doğukan Güngör...

 1 milyon TL’lik büyük ödül için kıran kırana!

Bölüm boyunca heyecanın dorukta yaşandığı Password’de yarışmacılar 1 milyon TL’lik büyük ödül için ter dökecek.

 1 milyon TL’lik büyük ödül için kıran kırana!

Doğukan Güngör’ün enerjisi, Enis Arıkan’la yakaladığı sinerji ve yarışma içindeki sürpriz çıkışları, bu haftaki bölümü yine unutulmaz kılacak.

 1 milyon TL’lik büyük ödül için kıran kırana!

Seyirciler, bol kahkahalı, bol sürprizli bir bölümle ekran başına kilitlenecek.

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