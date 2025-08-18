  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek'ten müzik ziyafeti

Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek'ten müzik ziyafeti. İşte detaylar...

Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek'ten müzik ziyafeti

Türk Pop Müziği'nin güçlü sesi Zeynep Bastık ve özgün yorumcusu Emir Can İğrek önceki gün 80 bin kişinin katıldığı Çankırı Tuz Festivali'nde sahne aldı.

 Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek'ten müzik ziyafeti

Sahneye ilk çıkan isim, hit şarkılarıyla festival izleyicilerini coşturan Emir Can İğrek oldu. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emir Can İğrek, “Bu benim ikinci Çankırı konserim olacak. Bugün ilk kez Çankırı’da açık havadayız. Meydanda çok güzel bir kalabalık var.” dedi.

 

SELAMİ ŞAHİN ŞARKISI GELİYOR
Yaz aylarının neredeyse her günü sahnede olan İğrek, “Sahnelerden tatil yapma fırsatı bulabiliyor musunuz?” sorusunu "Kısa da olsa tatil yapma fırsatı buldum. Hani derler ya, tatil yorgunluğunu atmak için bir tatil daha yapmak lazım… Şu an o durumdayım. Zaten tatilden de hasta döndüm, hemen sahnelere devam etmek zorunda kaldım. Çok yoğun bir konser süreci başladı, o yüzden hasta olduğum bir dönem yaşadım. Ama şimdi iyiyim, sahnelere devam ediyorum.” diye cevapladı. Yeni şarkı çalışmalarından da bahseden Emir Can İğrek, “29 Ağustos’ta Selami Şahin albümünde bir şarkı okudum, o çıkacak. Aynı zamanda sonbaharda da iki şarkım daha yayınlanacak.” dedi.

 Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek'ten müzik ziyafeti

AKUSTİK SERİ BAŞLIYOR
Yaklaşık 80 bin kişinin katıldığı halk konserinde en sevilen şarkılarını seslendiren İğrek, sahneyi daha sonra Zeynep Bastık’a bıraktı.

 

Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek'ten müzik ziyafeti

Son aylarda hit olan "Destan", "Kör Sevdam" gibi şarkılarının yanı sıra en sevilen parçalarını da seslendiren ünlü sanatçıya 80 kişilik izleyici korosu da eşlik etti. Sahnede beyaz mini bir elbise tercih eden Bastık, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek'ten müzik ziyafeti

“Ara” şarkısını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyleyen sanatçı, "Lan" şarkısını izleyicilerle birlikte söylerken de o anları cep telefonuyla unutulmaz kıldı.

Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek'ten müzik ziyafeti

YouTube'daki akustik videolarına geri dönen Zeynep Bastık, akustik konser serisine de başladığının müjdesini verdi. Bastık ilk akustik konserini 23 Ağustos'ta İstanbul'da vereceğini söyledi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yoğun bakımda tedavi gören Ali Şen'in sağlık durumu hakkında oğlu Metin Şen açıklama yaptı
  Magazin

Yoğun bakımda tedavi gören Ali Şen'in sağlık durumu hakkında oğlu Metin Şen açıklama yaptı

Nükhet Duru’dan samimi açıklamalar! MS hastalığını anlattı  
  Magazin

Nükhet Duru’dan samimi açıklamalar! MS hastalığını anlattı  

Irmak Arıcı, binlerce hayranıyla buluştu
  Magazin

Irmak Arıcı, binlerce hayranıyla buluştu

Fırat Çelik, Bak Postacı Geliyor filminde komutan Cavit rolüne hayat veriyor
  Magazin

Fırat Çelik, Bak Postacı Geliyor filminde komutan Cavit rolüne hayat veriyor

Mehtap Meral’den derin ve şiirsel bir yenilik
  Magazin

Mehtap Meral’den derin ve şiirsel bir yenilik

Yapay zeka müşteri deneyimine demokrasi getiriyor
  Hayatın İçinden

Yapay zeka müşteri deneyimine demokrasi getiriyor