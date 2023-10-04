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SnobMagazin.com

Zafer Algöz yine döner yedi

Üç yıl önce döner yediği haberiyle sosyal medyanın gündeminden düşmeyen ünlü sanatçı, yine döner yerken görüntülendi. İşte detaylar...

Zafer Algöz yine döner yedi

Snob Magazin'in özel haberine göre; Zafer Algöz, bir büfede döner yerken görüntülendi. 2020 yılında eşi Lale Algöz ile birlikte Nişantaşı'nda döner yediği haberiyle sosyal medyada gündeme oturan Algöz, yine aynı yerde döner yerken karşısında basın mensuplarını görünce gülerek poz verdi.

Zafer Algöz yine döner yedi
Sanatçı, "Döner yedi diye haber yapabilirsiniz. Niye haber oldu o zaman anlamadım" diyerek, espri yaptı.

Zafer Algöz yine döner yedi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı yenmesine, "Büyük başarı... Beşiktaş ve Fenerbahçe'de başarılı olsun. Beşiktaş için daha erken. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosu oturmuş ve iki takım çıkaracak kapasitesi var. Beşiktaş'ın öyle bir durumu yok. Ama futbol pahalı yatırım yapanların şampiyon olacağı anlamına gelmiyor. Paris Saint-Germain'de dünyanın en pahalı takımıydı ama Burak Yılmaz'lı Lille onlardan şampiyonluğu aldı. Lig için daha her şey erken" dedi.

 Zafer Algöz yine döner yedi

Algöz, yakın arkadaşı Cem Yılmaz'ın 'Do Not Disturb' filminin eleştirilmesine, "Küçük de olsa rolüm vardı. Mükemmel bir film. Bir işi beğenen de olur beğenmeyen de... Herkesi saygıyla karşılayacaksınız. Güldürmek temasıyla çıkan bir film değil. Netflix'in en çok seyredilen yapımı... Bu işten anlayan insanlar olumlu eleştiri getiriyor. Televizyon dizisi izlemeyi sevmiyorum. Diziler akşam 19.45'te başlayıp 01.30'da bitiyor. İnsanların ekonomik sebeplerde dolayı eğlencesi kalmadı. Mecbur dizileri izliyor. Onlar da haklı... Sinemaya giden dört kişilik bir ailenin maliyeti bin TL... Ulaşım ve arabayla bin TL oluyor. Sinemadaki düşüşün sebebi ekonomik. Bir aile bir filme bin TL vereceğine, 3-4 tane dijital platforma üye oluyor. Nuri Bilge Ceylan'ın filmi biraz sinemayı canlandırdı. Benim 20 Ekim'de 'Her Şey Aşk İçin' filmim vizyona girecek" ifadelerini kullandı.

Zafer Algöz yine döner yedi

 

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