Acar Kafadarlar, Kızım Nerede ve Alev Alev gibi yapımlarla tanınan Pelin Yoru yaşamını yitirdi.

Dizi ve film oyuncusu Pelin Yoru hayatını kaybetti. 42 yaşındaki oyuncunun ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu. Oyuncunun cenazesi, dün Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

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