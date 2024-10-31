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Pelin Yoru hayatını kaybetti

Pelin Yoru hayatını kaybetti

Pelin Yoru hayatını kaybetti

Acar Kafadarlar, Kızım Nerede ve Alev Alev gibi yapımlarla tanınan Pelin Yoru yaşamını yitirdi.

 Pelin Yoru hayatını kaybetti

Dizi ve film oyuncusu Pelin Yoru hayatını kaybetti. 42 yaşındaki oyuncunun ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu. Oyuncunun cenazesi, dün Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

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