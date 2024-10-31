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Ünlü çift Bengü-Selim Selimoğlu boşanıyor

Ünlü çift Bengü-Selim Selimoğlu boşanıyor. İşte detaylar...

Ünlü çift Bengü-Selim Selimoğlu boşanıyor

Bengü-Selim Selimoğlu çifti,

 

Ünlü çift Bengü-Selim Selimoğlu boşanıyor

bugün anlaşmalı olarak boşanıyor.

Ünlü çift Bengü-Selim Selimoğlu boşanıyor

Altı yıldır evli olan çiftin, iki çocuğu var.

 

 

 

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