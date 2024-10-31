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'Gündüz Apollon Gece Athena' ekibi büyük ilgi gördü

'Gündüz Apollon Gece Athena' ekibi büyük ilgi gördü. İşte detaylar...

'Gündüz Apollon Gece Athena' ekibi büyük ilgi gördü

37. Tokyo Film Festivali’nin kırmızı halı seremonisinde yönetmen Emine Yıldırım ve “Gündüz Apollon Gece Athena” ekibi büyük ilgi gördü. Filmin başrol oyuncuları Ezgi Çelik ve Barış Gönenen’in yanı sıra yapımcı Dilde Mahalli, kurgucu Selda Taşkın ve ses tasarımcısı Metin Bozkurt da kırmızı halıda hazır bulundu. Festival katılımcıları ve sinemaseverlerin film ekibine ilgisi görülmeye değerdi.

 'Gündüz Apollon Gece Athena' ekibi büyük ilgi gördü


5 Kasım’a kadar devam edecek Tokyo Film Festivali, Asya’nın en prestijli sinema etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Festivalin “Asya’nın Geleceği” bölümünde yarışacak olan “Gündüz Apollon Gece Athena”nın dünya prömiyeri 2 Kasım’da gerçekleşecek. Film 4 Kasım’da bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Biletlerin çıkar çıkmaz tükendiği iki gösterimde de film ekibi hazır bulunacak.

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