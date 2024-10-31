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SnobMagazin.com

Günel Zeynalova'dan İbrahim Tatlıses itirafı!

Ünlü şarkıcı Günel Zeynalova'dan İbrahim Tatlıses itirafı! İşte detaylar...

Günel Zeynalova'dan İbrahim Tatlıses itirafı!

Snob Magazin'in haberine göre; Günel Zeynalova, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Günel Zeynalova'dan İbrahim Tatlıses itirafı!

Şarkıcı, "2 Kasım'da İbrahim Tatlıses ile beraber Yeni Gazino'dayız. 26 yıldır Türkiye'deyim. 26 yıl sonra sahne alacağız. Ayrı ayrı sahneye çıkacağız ama heyecanlıyım.

Günel Zeynalova'dan İbrahim Tatlıses itirafı!

Eski günlerimi hatırladım. Çok güldüğümüz şeyler var. Çok arar beni... Her zaman baba olarak yanımda destek oluyor. Vefa borcum var" dedi.

 Günel Zeynalova'dan İbrahim Tatlıses itirafı!


Yeni projelerinden bahseden şarkıcı, "18 şarkı yaptım, albüm geliyor. Az kaldı. Sahnelere devam ediyorum" dedi. Zeynalova, "Birçok isim single çıkarıyor. 18 şarkı zor değil mi?" sorusuna, "Şu an dönem değişti.

 Günel Zeynalova'dan İbrahim Tatlıses itirafı!

Şarkılar ve tarzlar değişti. Bana da, 'Sen de mi değiştirsen tarzını?' diyorlar. Değiştirmelimiyim, bilmiyorum. 18 şarkıyı hafta hafta çıkaracağım. Eskiler değişmez, seviyorlar ve dinliyorlar. Reynmen ve Semicenk ile düet istiyorum. Teklif edeceğim" yanıtını verdi.

 Günel Zeynalova'dan İbrahim Tatlıses itirafı!


Zeynalova; Edis'in Alizade ile Eurovision'da Azerbaycan'ı temsil etmek istemesine, "Biz iki devlet bir milletiz. Dinimiz ve dilimiz bir. Çok güzel ve başarılı olur bence. Kazanırız. Edis kendi dalında çok başarılı" yanıtını verdi.

 


Zayıfladığı görülen şarkıcı, "45 kiloya düştüm" ifadelerini kullandı.

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