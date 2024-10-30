Nuri Alço'nun bağırsak tıkanıklığı nedeniyle bir operasyon geçirdi.



Sanatçının eşi Burcu Alço, eşinin riskli

bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.

Alço, "Durumu iyi... Şu an yoğun bakımda" dedi.

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