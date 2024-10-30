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Nuri Alço riskli bir ameliyat oldu! Alço'nun eşi Burcu Alço sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Nuri Alço riskli bir ameliyat oldu! Alço'nun eşi Burcu Alço sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Nuri Alço riskli bir ameliyat oldu! Alço'nun eşi Burcu Alço sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

 Nuri Alço'nun bağırsak tıkanıklığı nedeniyle bir operasyon geçirdi.

Nuri Alço riskli bir ameliyat oldu! Alço'nun eşi Burcu Alço sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
Sanatçının eşi Burcu Alço, eşinin riskli

 Nuri Alço riskli bir ameliyat oldu! Alço'nun eşi Burcu Alço sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.

 Nuri Alço riskli bir ameliyat oldu! Alço'nun eşi Burcu Alço sanatçının sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Alço, "Durumu iyi... Şu an yoğun bakımda" dedi.

 

 

 

 

 

 

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