 '0000 Kilometre' filminin galasında şıklık yarışı yaşandı!

Güzel oyuncu Gülin İyigün, güçlü oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘0000 Kilometre’ filminin galasında, Tanju Babacan imzalı sırt dekolteli kostümü ve Sandra Talvi tasarımı elmas takılarıyla tüm bakışları üzerinde topladı.

(Gülin İyigün)

Ekranda ve beyazperdede yoğun bir sezon geçiren İyigün, şıklık anlayışını şu sözlerle ifade etti:

(Gülin İyigün)

"Günlük hayatta sade ve klasik bir kadınım, ama davetlerde ünlü modacıların özgün tasarımlarını tercih ediyorum. Şıklık benim için her şeyden önce rahatlık demek. Kullanmadığım eşyaları başkalarına ulaştırmaya özen gösteriyorum; evde işlevini yitirmiş hiçbir eşyayı tutmam. Tarzım ya da hayat tempom değiştiğinde, artık heves etmediğim her şeyi paylaşmayı ve etrafıma faydalı olmayı amaçlıyorum. Hayatta önceliğim hiçbir zaman kıyafetler olmadı."

(Can Kızıltuğ-NehirTosun)

CAN KIZILTUĞ VE KIZ KARDEŞİ NEHİR TOSUN'DAN

0000 Kilometre galasında Kuzey karakterini canlandıran Can Kızıltuğ, geceye kız kardeşi Nehir Tosun ile birlikte katılarak dikkatleri üzerine çekti. İki kardeşin uyumlu tarzı davetlilerden büyük beğeni topladı.

(Gülden Dudarık-Furkan Esen- Elif Hilal Yalçın)

GALADA IŞILTILI BULUŞMA!

Gecede ayrıca başarılı oyuncular Elif Hilal Yalçın, Furkan Esen ve Gülden Dudarık da yer aldı;

(Elif Hilal Yalçın)

yıldızların katılımıyla renklenen gala, unutulmaz anlara sahne oldu.

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