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Zeynep Bastık'la Cumhuriyet'i kutladılar

Zeynep Bastık'la Cumhuriyet'i kutladılar. İşte detaylar...

Zeynep Bastık'la Cumhuriyet'i kutladılar

Zeynep Bastık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı sahnede kutladı. “101 yıldır Cumhuriyetin savunucusuyuz” diyen Zeynep Bastık, repertuarından stiline kadar konserinin her detayında bayramın coşkusunun altını çizdi.

 Zeynep Bastık'la Cumhuriyet'i kutladılar

Zeynep Bastık, şarkıları ve sahne performansıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Balıkesir’de sahne aldı. Cumhuriyet’in 101. yılını Zeynep Bastık şarkılarıyla kutlamak isteyen binlerce vatandaşın katıldığı konserde, ünlü sanatçı en sevilen ve liste başı olan şarkılarını seslendirdi.

 Zeynep Bastık'la Cumhuriyet'i kutladılar

10. Yıl Marşı’nı da hayranlarıyla birlikte söyleyen Zeynep Bastık, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bize kazandırdığı mirasımızın 101 yıldır savunucusuyuz. Coşkumuz sonsuzluğa uzansın” sözleriyle vatandaşların bayramını kutladı.

 Zeynep Bastık'la Cumhuriyet'i kutladılar

Bayrama özel kırmızı takımıyla dikkati çeken Zeynep Bastık’ı, izleyen minik hayranları başta olmak üzere 7’den 70’e binlerce vatandaş, ellerinde bayraklarla konsere eşlik etti.

 

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