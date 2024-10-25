Bir Cumhuriyet Şarkısı dakikalarca ayakta alkışlandı

Ankara izlemesine katılan Ertan Saban, Şifanur Gül, Ahmet Rıfat Şungar, Burak Bilgili ve İzmir izlemesine katılan Ertan Sabah, Melis Sezen ve Mehmet Özgür izlemenin sonunda sahnede yaptıkları konuşmalarla coşku ve gözyaşı ile dakikalarca ayakta alkışlandı.

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