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Bir Cumhuriyet Şarkısı dakikalarca ayakta alkışlandı

Bir Cumhuriyet Şarkısı Ankara ve İzmir’de filmin oyuncuları ile birlikte gerçekleştirdiği seyircili ön izlemede dakikalarca ayakta alkışlandı.

Bir Cumhuriyet Şarkısı dakikalarca ayakta alkışlandı

Ankara izlemesine katılan Ertan Saban, Şifanur Gül, Ahmet Rıfat Şungar, Burak Bilgili ve İzmir izlemesine katılan Ertan Sabah, Melis Sezen ve Mehmet Özgür izlemenin  sonunda sahnede yaptıkları konuşmalarla coşku ve gözyaşı ile dakikalarca ayakta alkışlandı.

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