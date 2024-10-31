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Züleyha Ortak'tan anlamlı ziyaret!

Züleyha Ortak'tan anlamlı ziyaret! İşte detaylar...

Züleyha Ortak'tan anlamlı ziyaret!

Züleyha Ortak, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Darülaceze ziyaretinde bulundu.

 Züleyha Ortak'tan anlamlı ziyaret!

Sanatçıya, MasterChef Türkiye yarışmacısı Suna Aydın ve Mahizer Baklavaları sahibi Yuliya Palamarchuk da eşlik etti.

 Züleyha Ortak'tan anlamlı ziyaret!


Ünlü isimler, Darülaceze sakinlerine tatlı ikram edip, sohbet etti. Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam; Ortak ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Züleyha Ortak'tan anlamlı ziyaret!
Darülaceze sakinlerine mini bir konser veren Ortak, "2013 yılından beri Darülaceze gönüllüsüyüm. Cumhuriyetimizin 101'inci yılında tatlı ikramı yapmak istedik.

 Züleyha Ortak'tan anlamlı ziyaret!

Aslında tatlı bir bahane, önemli olan sohbet. Burada her şeye ulaşabiliyorlar, sohbet onlar için daha kıymetli oluyor.

 Züleyha Ortak'tan anlamlı ziyaret!

Buraya gönüllü elçi lazım deyip, Suna'yı davet ettim. Burada ağıt ve slow eserler söylemiyoruz.

Züleyha Ortak'tan anlamlı ziyaret!
Hareketli şarkılar seslendiriyoruz. Zaten bir çoğu bizi tanıyor, aile gibi olduk" dedi.

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