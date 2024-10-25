Bebek bekleyen Neslihan Atagül'den karnı burnunda pozlar

Neslihan Atagül, Mısır'a gitti.



Beş aylık hamile olan oyuncu, karnı burnunda pozlar verdi.



Eşi Kadir Doğulu ile çocuk heyecanı



yaşayan Atagül'e beğeni yağdı.



Oyuncuya hayranlarından mesaj yağdı.

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