  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bebek bekleyen Neslihan Atagül'den karnı burnunda pozlar

Bebek bekleyen Neslihan Atagül'den karnı burnunda poz. İşte detaylar...

Bebek bekleyen Neslihan Atagül'den karnı burnunda pozlar

Neslihan Atagül, Mısır'a gitti.

Bebek bekleyen Neslihan Atagül'den karnı burnunda pozlar
Beş aylık hamile olan oyuncu, karnı burnunda pozlar verdi.

Bebek bekleyen Neslihan Atagül'den karnı burnunda pozlar
Eşi Kadir Doğulu ile çocuk heyecanı

Bebek bekleyen Neslihan Atagül'den karnı burnunda pozlar
yaşayan Atagül'e beğeni yağdı.

Bebek bekleyen Neslihan Atagül'den karnı burnunda pozlar
Oyuncuya hayranlarından mesaj yağdı.

 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup ayrıldı
  Magazin

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup ayrıldı

Gündüz Apollon Gece Athena’nın afiş ve fragmanı yayında
  Kültür - Sanat

Gündüz Apollon Gece Athena’nın afiş ve fragmanı yayında

Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi
  Magazin

Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi

'Güç Sizde Umut Bizde' sosyal sorumluluk projesine destek veren veren Aslı Hünel kadınlara seslendi
  Magazin

'Güç Sizde Umut Bizde' sosyal sorumluluk projesine destek veren veren Aslı Hünel kadınlara seslendi

Küçük ressam Asil sergi gezdi
  Magazin

Küçük ressam Asil sergi gezdi

Yıldız Tilbe'den dört yıl sonra bir ilk!
  Magazin

Yıldız Tilbe'den dört yıl sonra bir ilk!