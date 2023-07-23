BHS Group organizatörlüğünde ikinci kez düzenlenen Türkiye European Business Awards ödül gecesinde "Yılın En İyi Sağlık Markası Reset Yourself" seçildi.

Reset Yourself, "Bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederim. Bu daha başlangıç" ifadelerini kullandı.

( Koray Bozat - Serkan Bayram - Kadir Yücelbaş - Atakan Taşur)

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