  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yılın En İyi Sağlık Markası Reset Yourself seçildi

Yılın En İyi Sağlık Markası Reset Yourself seçildi

Yılın En İyi Sağlık Markası Reset Yourself seçildi

 

BHS Group organizatörlüğünde ikinci kez düzenlenen Türkiye European Business Awards ödül gecesinde "Yılın En İyi Sağlık Markası Reset Yourself" seçildi.

Yılın En İyi Sağlık Markası Reset Yourself seçildi

Reset Yourself, "Bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederim. Bu daha başlangıç" ifadelerini kullandı.

Yılın En İyi Sağlık Markası Reset Yourself seçildi

Yılın En İyi Sağlık Markası Reset Yourself seçildi

( Koray Bozat - Serkan Bayram - Kadir Yücelbaş - Atakan Taşur)

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gebelikte hangi vitaminler alınmalı?
  Yaşam - Sağlık

Gebelikte hangi vitaminler alınmalı?

Ünlü şarkıcı İrem Derici sevgilisi Atakan Işıktutan ile tatilden fotorğafını paylaştı
  Magazin

Ünlü şarkıcı İrem Derici sevgilisi Atakan Işıktutan ile tatilden fotorğafını paylaştı

Ünlü şarkıcı Tuğçe Tayfur sevgilisi Burak Kalfa'dan şiddet gördüğünü söyledi
  Gündem

Ünlü şarkıcı Tuğçe Tayfur sevgilisi Burak Kalfa'dan şiddet gördüğünü söyledi

Demir Serter annesi Özlem Yıldız'ı omzuna alıp denize attı
  Magazin

Demir Serter annesi Özlem Yıldız'ı omzuna alıp denize attı

Rammstein grubun solisti Richard Kruspe ile Türk model Seray Öztürk aşk yaşıyor
  Magazin

Rammstein grubun solisti Richard Kruspe ile Türk model Seray Öztürk aşk yaşıyor

Ünlü isim Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal anlaşmalı olarak boşandı
  Magazin

Ünlü isim Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal anlaşmalı olarak boşandı