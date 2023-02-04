Yalı Çapkını’nda Gülben Ergen’in O Meşhur Sözü Kullanıldı

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde, Gülben Ergen’in fenomen sözü, “Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz” sözlerine yer verildi.

Demir’in canlandırdığı Ferit Korhan ile Saraçoğlu’nun hayat verdiği Seyran Korhan arasında geçen diyalog dikkat çekti. Seyran’ın saldırıya uğrayan eşi Ferit’e, “Unutma ki sana hiçbir şey olmaz” diye söylemesi, akıllara Gülben Ergen’i getirdi.

Ergen de o sahneyi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Şarkıcı, “Unutmayın ki 2023” diye yazarak, sayfalarında yer verdi.

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