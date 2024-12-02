'Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları'nın sosyal medya itirafı!

Diren Polatoğulları, eşi Sena Polatoğulları ile Metropol İstanbul'da görüntülendi. Çift, The Galliard Brasserie'de baş başa yemek yedi. Sosyal medyada aktif olmayan oyuncu, "Bir eksikliğini hissetmiyorum. Benim hayatımda bir önemi yok. Yazışmayı seven ve telefonla iç içe olan biri değilim. Tabii Instagram kullanıyorum ama ihtiyacım yok. O yüzden benim için önemi yok. Becerikli değilim bir de olsa belki kullanırım. Telefon kullanmamayı da istiyorum. Kullanırken bölündüğümü hissediyorum. Hiç telefon kullanmadığım bir hayat hedefim. O yüzden de kullanmak istemiyorum sosyal medyayı" dedi.



ÇILGINLIKSA OLDUĞU GİBİ DAĞITIRIM PARAYI

Diren Polatoğulları, "Bu meslekte ilk kazandığınız parayla ne aldınız?" sorusuna, "Borcumu ödemeye başladım. En çok yemeğe para harcıyorum. Çok pahalı bir telefonu da almam" yanıtını verdi. Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olmasına oyuncu, "Çılgınlıksa olduğu gibi dağıtırım parayı... Sevdiklerime veririm" yanıtını verdi. Polatoğulları, "Dizide takım elbiseni görüyoruz sizi, normalde nasıl giyinirsiniz?" sorusuna, "Eşofman ve kot giyiniyorum. Seviyorum takım elbise giymeyi ama normal hayatımda rahat giyinmeyi tercih ediyorum" cevabını verdi. Sokaktaki tepkilere ise oyuncu, "Ufak çocuklar önce neye uğradıklarını şaşırıp, ağlamaya başlıyor. Beş dakika sonra inanılmaz enerji oluyor. Sempatik ve hoş karşılıyorlar. Işıltılı ve gülen gözler görüyorum" açıklamasını yaptı.



MİCHAEL JORDAN OLMAK İSTERDİM

Polatoğulları, "Bir günlüğüne başkasının hayatına geçmek istediğiniz var mı?" sorusuna, "Michael Jordan... Özellikle oynadığı döneme gidip, bir gün o olmak isterim. Bir gün yetmez, iki hafta olmak isterdim" diye cevap verdi.



ROLLERE MÜZİKLE ÇALIŞIRIM

Müzikle ilgili konuşan oyuncu, "Doğduğumdan beri en büyük hobim. Rollere müzikle çalışırım. Yazar, çizerim. Hayatımda önemli bir yerde" ifadelerini kullandı.

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