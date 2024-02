Waldorf Astoria, Waldorf Astoria Seychelles Platte Island’ın Açılışıyla Seyşeller'e Giriş Yapıyor

Waldorf Astoria Seychelles Platte Island, hepsi deniz kenarında olmak üzere, bir ila üç yatak odalı villaların yanı sıra geniş bahçelere sahip beş yatak odalı bir ana villa ile kişisel konsiyerj hizmetlerine sahip 50 villadan oluşan özel bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Tesis, Waldorf Astoria'nın içtenlikle sunulan zarif hizmetini ve eşsiz lüks ortamını Platte Adası'nın büyüleyici atmosferiyle birleştirerek seçkin gezginler için hayatta bir kez yaşanabilecek bir deneyim sunuyor.





Hilton Orta Doğu ve Afrika Başkanı Guy Hutchinson açılışla ilgili olarak şunları söyledi: “Lüks konukseverliği Platte Adası'nın doğal güzelliğiyle güzel bir şekilde bütünleştiren benzersiz bir destinasyon yaratarak Waldorf Astoria'yı Seyşeller'e kazandırmaktan heyecan duyuyoruz. Tesis, konuklara unutulmaz deneyimler sunarken bu olağanüstü tatil beldesinde çevredeki doğayı ve deniz yaşamını korumayı amaçlayan ve adanın uzman deniz biyoloğu tarafından yönetilen eko-programlar ve ortaklıklar içeriyor.”



Hilton Luxury Brands Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Global Başkanı Dino Michael ise “Waldorf Astoria Seychelles Platte Island'ın açılışı lüks, en üst düzey kişiselleştirilmiş hizmet ve eko-bilinçli seyahat arasında bir kesişimi temsil ediyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Burası, gerçekten olağanüstü bir ortamda benzersiz deneyimler ve ayrıcalıklı hizmet olanağı sunan türünün tek örneği bir tesis. Konuklarımızı Waldorf Astoria Seychelles Platte Island'ın sakin ada sığınağında ağırlamak için sabırsızlanıyoruz.”





Zamanın Ötesinde bir Tatil Köyü Tasarımı

Waldorf Astoria Seychelles Platte Island kendine özgü mimarisi ve iç tasarımı, lüks anlayışını toprak tonları, çarpıcı sanat eserleri, en iyi mobilyalar ve gerçek bir yer duygusunu yansıtan tropikal manzaralarla harmanlayarak, ikonik Waldorf Astoria güneş saatini zamanın merkezinde bir noktaya konumlandırıyor. Güneş saati, daha önce adada kullanılan bir Creole eritme kabı olan Moulin Kopra'dan esinlenerek tasarlandı. Tesisin iç mekanları hindistan cevizli palmiye ağaçlarından esinlenirken, lobideki deniz kabuklarından katman katman sarkan perdeler çarpıcı bir fon oluşturuyor.

Şahin gagalı kaplumbağanın kabuğundan esinlenilerek tasarlanan tesisin villaları, katlanıp bükülerek geniş ve havadar kanopilere dönüşen yüzeyli şekillerden oluşuyor. Her villa, mekâna yükselen eğimli bir tavan kazandıran yelpaze şeklinde tasarlanmış. Villalar ayrıca hassas bir şekilde kıyı şeridinden geriye doğru yerleştirilmiş ve deniz kaplumbağalarının yumurtalarını rahatsız edilmeden bırakmaları için alan yaratan geniş bahçelere sahip.



Enfes Mutfak Lezzetleri



Waldorf Astoria, uluslararası ve yerel lezzetleri en iyi şekilde harmanlayan altı restoran ve barıyla efsanevi mutfak uzmanlığını Seyşeller Platte Adası'na taşıyor. Ünlü Baş Aşçı Jane-Therese Mulry, tapas, istiridye ve şampanya gibi Creole-Latin füzyon konseptlerinin yanı sıra, gerçekten bütünsel bir mutfak deneyimi için gün batımının muhteşem manzaralarına karşı Asya ve Akdeniz esintili nefis yemekler sunuyor.



Waldorf Astoria Seychelles Platte Island'da, markanın ikonik Peacock Alley salonunu yansıtan Paris esintili Peacock Terrace, konuklara gün boyunca çeşitli çaylar, bitkisel infüzyonlar ve hamur işleri de dahil olmak üzere günlük lezzetler ve yaratıcı bir içecek menüsü sunuyor.



Tesisteki akşam yemeklerinin ve Creole-Latin füzyonunun adresi ise Maison Des Epices. Restoran, geleneğin lezzet ve özgünlükle harmanlanarak yenilikle buluştuğu sürükleyici bir yemek deneyimi sunuyor. Canlı yemek pişirme istasyonları ve yerel ürünler, aile usulü hizmetleri vurgulayan unutulmaz yemeklere dönüştürülüyor.



La Perle restoran gün boyunca sıcak ve soğuk yemek seçenekleri ve ustalıkla hazırlanmış yöresel Tanzanya kahvesi ile konuklara özel, sağlık öncelikli bir kahvaltı deneyimi sunuyor. Geceleri ise La Perle, konukları İspanya'dan Türkiye'ye uzanan gastronomik bir yolculuğa çıkaran lezzetleriyle üst düzey bir Akdeniz restoranına dönüşüyor.



Akşam yıldızları, Lalin'de akşam yemeği öncesi şık bir keyif ve zarif gece yudumları için sahneyi hazırlıyor. Bu canlı mekan, sanatsal bir yetenekle hazırlanmış bir dizi yaratıcı kokteyl sergiliyor. “Topraktan ruha” konseptini benimseyen Moulin bu yılın sonlarına doğru açılacak ve konuklarına adanın bahçesinden gelen taze malzemelerle bilinçli beslenmeye giden bütünsel bir yolculuk sunacak. Gündüzleri bir aşçılık okulu olarak faaliyet gösterecek ve geceleri eşsiz bir restorana dönüşecek. Her yemek, kendi lezzetini tamamlamak ve geliştirmek için özenle seçilmiş içeceklerle eşleştirilecek.



Tesisin havuz ve plaj barı Torti, kişiselleştirilebilir “bento box” sunumları ve taze suşileriyle tanınıyor. Bar, konukları havuzda yer alan dinlendirici kabanalar ve şezlonglarla mükemmel bir uyum içindeki canlı müzik dolu bir ses ortamına çekiyor.



Tesiste ayrıca miksoloji ve barista ustalık sınıfları, Creole aşçılık dersleri, tatlı ve fırıncılık derslerinin yanı sıra çocuklara yönelik yemek pişirme dersleri gibi benzersiz yiyecek ve içecek deneyimleri de sunuluyor. Konuklar, tesisin taze ürün yetiştirme ve hasat etme konusundaki sürdürülebilir yaklaşımı hakkında bilgi edinmek için Moulin'in bitki bahçesinde bir saatlik turda şefe katılabiliyor. Özel bir yemek deneyimi de mevcut: Konuklar resifte öğle yemeği yemeyi tercih edebiliyorlar. Ek mutfak deneyimleri arasında özel barbekü, piknik tarzı kahvaltı, villalarda yüzen tepsiler ve açık bar eşliğinde boya ve yudumlama deneyimleri yer alıyor.



Adanın Doğal Çevresi



Sıradanlıktan büyülü bir kaçış sunan pastoral bir cennet olan Platte Adası'nın adı, Seyşeller'in dış adalarındaki düz tipografi ve ormanlık kumlu koydan esinlenmiş. Göçmen deniz kuşlarına ve kaplumbağalara ev sahipliği yapan bu ada, kendi lagünü ve mercan resifleri tarafından korunuyor.



Waldorf Astoria Seychelles Platte Island, adaya ev sahipliği yapan çeşitli flora ve faunayı korumak ve muhafaza etmek için çeşitli çaba ve girişimlerde bulundu. Kumlu kıyılarda şahin gagalı ve yeşil kaplumbağalar yuva yapmaya gelirken, Platte Adası'nın su altı dünyası sadece bir macera değil, aynı zamanda önemli bir ekolojik köşe taşı olma özelliği taşıyor.



Tesiste yerleşik bir Çevre Müdürü ve Deniz Biyoloğu bulunuyor. Tesis ayrıca, adanın doğasını korumaya yönelik kalıcı çözümler sağlayan çeşitli projeleri yönetmek için Ada Koruma Derneği de dahil olmak üzere kâr amacı gütmeyen yerel kuruluşlarla ortaklıklar geliştirmiş bulunuyor.



Waldorf Astoria Seychelles Platte Island, faaliyetlerinin çoğunda yenilenebilir enerji yaratmak için bir güneş enerjisi tarlası kullanıyor ve adanın doğal bahçesi, sürdürülebilir bir çiftlikten sofraya tedarik için tesisin meyve ve sebzelerinin büyük bir bölümünü sağlıyor.



Tesisin özel 2,5 megavatlık güneş enerjisi çiftliği, faaliyetlerinin yüzde 95'ini güneşten elde etmesini sağlarken tuzdan arındırma işlemiyle su üretimi, bitki örtüsüne yağmur ve yeraltı suyu bırakıyor. Tesis bünyesindeki bir su arıtma tesisi de günlük operasyonlarda suyun yeniden kullanımını destekleyerek atıkların azaltılmasına yönelik kapalı döngü bir yaklaşım sağlıyor.





Sağlıklı Yaşam Cenneti



Egzotik meyve coco de mer sadece Seyşeller'de bulunuyor. Spa'nın tasarımında alışılmadık çift hindistan cevizi şekli referans alınmış; soyutlanarak bozulmamış ve doğal ortamı kucaklamak için duyusal kıvrımlar kazandırılmış. Waldorf Astoria Spa, organik deniz yosunu, yerel hindistan cevizi ve yerli bitkiler gibi sürdürülebilir malzemeler kullanarak bireysel bakımlar ve kişiselleştirilmiş programlar aracılığıyla rahatlama, yeniden dengelenme ve gençleşme sağlamak için sağlıklı yaşam teknolojisini yüksek dokunuşlu terapilerle harmanlayan, bir sağlık cenneti!



Dingin bir manzarada bedeni, zihni ve ruhu beslemek üzere tasarlanan Waldorf Astoria Spa'da ayrıca tazeleyici yoga, rehberli meditasyon ve farkındalık seanslarıyla nefes çalışmalarına ve içsel dengeye odaklanılırken sauna, buhar ve hidroterapi gibi termal deneyimlerle de destekleniyor.



Fitness merkezinde Technogym egzersiz merkezi, çeşitli fitness dersleri ve aktiviteleri için açık hava fitness stüdyosu, Tenis ve Padel Tenisinin yanı sıra bisiklete binme ve koşu gibi açık hava aktiviteleri bulunuyor.



Eşi Benzeri Olmayan Deneyimler



Waldorf Astoria Seychelles Platte Island, konukların keyif alması için özenle seçilmiş bir dizi yerel deneyim sunuyor. Konuklar, acemi ve deneyimli olta balıkçıları için sinekli olta balıkçılığının büyüleyici dünyasına kendilerini kaptırabiliyorlar. Ayrıca, uzman eğitmenlerin rehberliğinde adanın çeşitli ekosistemlerini keşfedebiliyor, sorumlu balıkçılık uygulamaları hakkında bilgi edinebiliyor, sığ düzlükleri ve sakin lagünleri keşfedebiliyorlar. Su sporları deneyimleri de uçurtma sörfü, tüplü dalış, serbest dalış, kürek sörfü, kano ve derin deniz balıkçılığı deneyimleri de dahil olmak üzere bir dizi etkinlikle konukların adanın el değmemiş sularından keyif almaları için tasarlandı.



Konuklar, adanın sürdürülebilir kalkınmasına aktif bir şekilde katkıda bulunurken doğa ile daha derin bir bağ kurmak için tasarlanan eko-farkındalık programlarına katılabiliyorlar. Aktiviteler arasında uzman rehberler eşliğinde mercan dikimi ve adanın çeşitli yaban hayatı ve doğa harikalarını keşfetmek yer alıyor. Konuklar ayrıca görkemli balinaları ve yunusları bulmak için heyecan verici bir mavi safariye yelken açabiliyor veya büyüleyici bir su evrenini ortaya çıkaran bir kano gezintisi veya ayakta kürek çekme deneyimini tercih edebiliyor. Çevreye duyarlı diğer etkinlikler arasında güneş enerjisi çiftliğini, şefin bahçesini ve tesisteki geri dönüşüm çabalarını sergileyen rehberli bir tur yer alıyor.



Tesisteki diğer etkinlikler arasında yıldız gözlem seansları, açık havada sinema deneyimi ve adanın gece gökyüzünün altında dans etmek yer alıyor.



Sea Scouts Çocuk Kulübü, miniklere hayal gücü, araştırma ve keşif yolculuğuna çıkma fırsatı sunuyor. Merak uyandırmak ve doğa sevgisini beslemek için tasarlanan kulüp, resim ve el sanatlarından aşçılık derslerine ve şefin bahçesinden taze hasat edilmiş malzemelerle yemek pişirmeye kadar bir dizi etkinlik sunuyor.

Ayrıca, Marine Mavericks Gençler Kulübü genç yetişkinlerin deniz koruma ve sürdürülebilirlik girişimlerine katılmaları için eşsiz bir alan sağlıyor. Gençler iPhone Fotoğrafçılığı seansları, sessiz disko geceleri, mocktail miksolojisi, adadan kaçış odası, kürek sörfü keşifleri ve şenlik ateşinde hikaye anlatımı gibi etkinliklerin tadını çıkarabiliyor.



Waldorf Astoria Seychelles Platte Island, Hilton'un Hint Okyanusu'ndaki portföyünde yer alan Mango House Seychelles, LXR Hotels & Resorts, Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa, DoubleTree by Hilton Seychelles – Allamanda Resort and Spa, ve Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa a olmak üzere dört ticari tesise katılıyor. Canopy by Hilton Seychelles'in ise bu yıl içinde açılması planlanıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.