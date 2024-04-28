  Cem Yılmaz'dan karikatürlü gönderme

Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya arasında yaşanan ‘veteran komedyen’ polemiği devam ediyor.

Uzun aradan sonra 'CMXXIV' adlı stand up gösterisiyle sahnelere dönen Cem Yılmaz, şovu sırasında bazı seyircilerinin Gebze’den geldiklerini söylemesi üzerine Hasan Can Kaya'ya gönderme yapmıştı.



"Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi" diyen komedyen, meslektaşını küfürlü konuştuğu gerekçesiyle eleştirmişti: "O böyle konuşuyor ya; ‘Naber a., iyi sen a.’, siz de Gebze’den gelin tamam mı a.?"



Kaya ise, "Kısa bir sakatlık geçirdim, oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış tam. Meseleyi yanlış anlamış. Yapamamış yani. Ama yine de çabasını takdir ettim. Çalışmalarının devamını diliyorum. Son yılların en çok izlenen işlerini onun da izlemesini de takdir ettim" diyerek, göndermede bulunmuştu.



Yılmaz'ın her paylaşımı birilerinine gönderim olarak algılanmasına karikatürle cevap verdi.

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