  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Cem Yılmaz'dan karikatürlü gönderme

Cem Yılmaz'dan karikatürlü gönderme... İşte detaylar...

Cem Yılmaz'dan karikatürlü gönderme

Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya arasında yaşanan ‘veteran komedyen’ polemiği devam ediyor.

  Cem Yılmaz'dan karikatürlü gönderme

Uzun aradan sonra 'CMXXIV' adlı stand up gösterisiyle sahnelere dönen Cem Yılmaz, şovu sırasında bazı seyircilerinin Gebze’den geldiklerini söylemesi üzerine Hasan Can Kaya'ya gönderme yapmıştı.

  Cem Yılmaz'dan karikatürlü gönderme
"Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi" diyen komedyen, meslektaşını küfürlü konuştuğu gerekçesiyle eleştirmişti: "O böyle konuşuyor ya; ‘Naber a., iyi sen a.’, siz de Gebze’den gelin tamam mı a.?"

Cem Yılmaz'dan karikatürlü gönderme
Kaya ise, "Kısa bir sakatlık geçirdim, oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış tam. Meseleyi yanlış anlamış. Yapamamış yani. Ama yine de çabasını takdir ettim. Çalışmalarının devamını diliyorum. Son yılların en çok izlenen işlerini onun da izlemesini de takdir ettim" diyerek, göndermede bulunmuştu.


Yılmaz'ın her paylaşımı birilerinine gönderim olarak algılanmasına karikatürle cevap verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

VJ Bülent'ten Demet Akalın'a tepki: Seni sunduğum anonslar haram olsun
  Magazin

VJ Bülent'ten Demet Akalın'a tepki: Seni sunduğum anonslar haram olsun

Tarık Mengüç: Bir yanlış imza attım onun ceremesini çektim yıllarca...
  Magazin

Tarık Mengüç: Bir yanlış imza attım onun ceremesini çektim yıllarca...

Gülben Ergen'den Sezen Aksu müjdesi
  Magazin

Gülben Ergen'den Sezen Aksu müjdesi

Sevda Dalgıç'tan dizi sektörüyle ilgili çarpıcı açıklamalar!
  Magazin

Sevda Dalgıç'tan dizi sektörüyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ünlü model Didem Soydan'dan bornozlu poz
  Magazin

Ünlü model Didem Soydan'dan bornozlu poz

Özge Özpirinçci eğitim hayatı boyunca kaldığı tek dersi açıkladı
  Magazin

Özge Özpirinçci eğitim hayatı boyunca kaldığı tek dersi açıkladı