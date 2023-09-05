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Usta oyuncu Mustafa Uzunyılmaz yolda yürürken kalp krizi geçirdi

63 yaşındaki Mustafa Uzunyılmaz yolda yürürken fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi yapılan Mustafa Uzunyılmaz‘ın iddiaya göre kalbine stent takıldı.

Usta oyuncu Mustafa Uzunyılmaz yolda yürürken kalp krizi geçirdi

“Geniş Aile”, “Kaygısızlar”, “Gülşen Abi” ve ‘’Vay Anam Vay’’ dizilerinde oynadığı birbirinden renkli karakterlerle tanınan usta oyuncu Mustafa Uzunyılmaz yolda yürürken fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 63 yaşındaki usta oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.

Usta oyuncu Mustafa Uzunyılmaz yolda yürürken kalp krizi geçirdi

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; 2009 yılında 16. Adana Altın Koza Film Festivali’nde ''Kız Kardeşim'' filminde oynadığı ‘Kazım’ rolü ile ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü alan usta oyuncunun kalbine stent takıldığı öğrenildi.

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