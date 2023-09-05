Usta oyuncu Mustafa Uzunyılmaz yolda yürürken kalp krizi geçirdi

“Geniş Aile”, “Kaygısızlar”, “Gülşen Abi” ve ‘’Vay Anam Vay’’ dizilerinde oynadığı birbirinden renkli karakterlerle tanınan usta oyuncu Mustafa Uzunyılmaz yolda yürürken fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 63 yaşındaki usta oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; 2009 yılında 16. Adana Altın Koza Film Festivali’nde ''Kız Kardeşim'' filminde oynadığı ‘Kazım’ rolü ile ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü alan usta oyuncunun kalbine stent takıldığı öğrenildi.

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