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Ünlüler sağlıklı yaşam davetinde buluştu

Yenilikçi gıda takviye markası Velavit, Viva Diyet Serisini keyifli bir davet eşliğinde tanıttı. Salute sağlık kurucu ortağı Ümit Küçükmustafa ve Pelin Kaya’nın ev sahipliğinde Ortaköy Feriye’de gerçekleşen etkinliğe moda, cemiyet ve influencer dünyasından birçok seçkin sima katıldı.

Ünlüler sağlıklı yaşam davetinde buluştu

Dr. Ayşegül Çoruhlu’nun sunumuyla gerçekleşen davette; Aslıhan Doğan Turan, Melis Ağazat, Özlem Avcıoğlu, Begüm Özer, İpek Köse, Vildan Küçükmustafa, Merve Oflaz, Ceylan Çapa, Seda Önder, Yasemin Tatlıses, Begüm Kütük, Rüya Büyüktetik gibi birçok ünlü isim göze çarptı.

Ünlüler sağlıklı yaşam davetinde buluştu

Ayşegül Çoruhlu, kişilerin ihtiyaçlarına yöneliklerinden yola çıkarak üç farklı formül geliştirdiklerini aktarırken katılımcılara, uzun ve sağlıklı yaşam için önerilerde bulundu.

Ünlüler sağlıklı yaşam davetinde buluştu

Velavit Viva Diyet Serisi’nin metabolik esnekliğe nasıl katkı sağladığını aktardı. Sağlıklı ve lezzetli ikramlar eşliğinde gerçekleşen etkinlik katılımcılardan tam not aldı.

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