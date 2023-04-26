Ünlüler sağlıklı yaşam davetinde buluştu

Dr. Ayşegül Çoruhlu’nun sunumuyla gerçekleşen davette; Aslıhan Doğan Turan, Melis Ağazat, Özlem Avcıoğlu, Begüm Özer, İpek Köse, Vildan Küçükmustafa, Merve Oflaz, Ceylan Çapa, Seda Önder, Yasemin Tatlıses, Begüm Kütük, Rüya Büyüktetik gibi birçok ünlü isim göze çarptı.

Ayşegül Çoruhlu, kişilerin ihtiyaçlarına yöneliklerinden yola çıkarak üç farklı formül geliştirdiklerini aktarırken katılımcılara, uzun ve sağlıklı yaşam için önerilerde bulundu.

Velavit Viva Diyet Serisi’nin metabolik esnekliğe nasıl katkı sağladığını aktardı. Sağlıklı ve lezzetli ikramlar eşliğinde gerçekleşen etkinlik katılımcılardan tam not aldı.

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