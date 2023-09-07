  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü türkücüyü hayranı havuza attı

Bursa'da sahne alan Murat Kurşun, yanına gelmek isteyen hayranının koşarak üstüne atlamasıyla havuza düştü. Neye uğradığını şaşıran ve çevredekilerin yardımıyla havuzdan çıkarılan şarkıcı, "Alkolün dozunu kaçıran abimiz beni havuza itti, belimi ve dizimi çarptım" dedi.

Ünlü türkücüyü hayranı havuza attı

Sevilen türkücü Murat Kurşun, Bursa'da havuzlu bir mekanda sahneye çıktı. Kurşun'un yanına gelmek isteyen alkollü bir adam koşarak sahneye gelirken hızına alamayınca sanatçıyla birlikte havuza düştü.

Ünlü türkücüyü hayranı havuza attı

KENDİNİ SUDA BULDU

Şarkı söylerken bir anda hayranının hamlesiyle kendisini havuzda bulan türkücü neye uğradığını şaşırdı. Kurşun'un havuza düşüren adam ise yanına giderek özür diledi. Hayranının özrünü kabul eden şarkıcı çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken o anlarda bir kişi tarafından anbean kaydedildi.

Ünlü türkücüyü hayranı havuza attı

"ALKOLLÜ ABİ BENİ HAVUZA İTTİ, BELİMİ VE DİZİMİ ÇARPTIM"

Düştüğü görüntüyü Instagram hesabından yayınlayan Kurşun, "Geçen hafta Bursa'da sahne aldığım bir mekanda alkolün dozunu kaçıran abimiz beni havuza itti. Ben de bir anda ne olduğunu şaşırdım. Hatta belimi, dizimi havuzun dibine çarptım" ifadelerini kullandı.

Ünlü türkücüyü hayranı havuza attı

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Murat Kurşun'dan ABD'de Türklere özel eğlence
  Güncel

Murat Kurşun'dan ABD'de Türklere özel eğlence

Havuzda uzun süre kalmayın!
  Yaşam - Sağlık

Havuzda uzun süre kalmayın!

Şırdancı Mehmet'in uçmasına kule izin vermedi! THY'nin kara listesine alınmıştı
  Magazin

Şırdancı Mehmet'in uçmasına kule izin vermedi! THY'nin kara listesine alınmıştı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ilk kez birlikte rol aldıkları reklamın kamera arkasını anlattı
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ilk kez birlikte rol aldıkları reklamın kamera arkasını anlattı

Bulutların Üstünde şiir gibi bir film oldu
  Magazin

Bulutların Üstünde şiir gibi bir film oldu

Magarsus’da yeni dönem başlıyor
  Magazin

Magarsus’da yeni dönem başlıyor