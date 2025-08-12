Ünlü sunucu Özlem Uçar'ın yeğenine akran zorbalığı kamerada

Ünlü TV sunucusu gazeteci Özlem Uçar'ın yeğeni Bodrum'daki evlerinin bulunduğu sitenin havuzunda akranları tarafından şiddete maruz kaldı. Çocukların T.U'yu darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, Özlem Uçar da, yeğeninin uğradığı şiddet olayı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Ünlü TV sunucusu gazeteci Özlem Uçar'ın 11 yaşındaki yeğeni T.U Bodrum'daki evlerinin bulunduğu Lüksova sitenin havuzunda yaşları 14 ile 15 yaşında değişen 3 çocuğun şiddetine maruz kaldı. Çocuklar T.U'yu havuzda darp edip ayaklarıyla kafasına basıp suya bastırdı. Küçük çocuğun başına havuzun içinde ellerindeki cisimlerle vurdular.

Dakikalarca çocukların şiddetine maruz kalan T.U çocukların elinden zor kurtuldu. Boğulma tehlikesi geçiren küçük çocuğun kafasında da şişlik oluştu. Saldırıya uğrayan T.U'nun sağlık sorunları olduğu gibi psikolojisi de bozuldu. Yeğeninin başına gelen olayın kamera görüntülerini izleyince kanım donduğunu belirten Özlem Uçar şunları söyledi:

"Artık bu tür zorbalıklara dur denilmesi gerek. Benim yeğenim ölebilirdi, felç kalabilirdi veya beyin kanaması geçirebilirdi. Çocuklar ve aileleri hakkında yasalar gereğini yapmalı. Toplum artık yeni Ahmet Minguzzi olaylara yaşamak istemiyor. Bu konuda yasal boşluk varsa, toplumun huzur ve güvenliği için acilen ortadan kaldırılmalı"

