Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan bikinili pozlar

Bir süre önce Ali Can Ayyıldız ile aşkını ilan eden Zeynep Bastık, bikinili karesini yayınladı.

Ünlü şarkıcı, kareye güneş emojisi koydu.

Bastık'a binlerce beğeni geldi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.