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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan bikinili pozlar

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, bikinili pozlarını paylaştı. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan bikinili pozlar

Bir süre önce Ali Can Ayyıldız ile aşkını ilan eden Zeynep Bastık, bikinili karesini yayınladı. 

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan bikinili pozlar

Ünlü şarkıcı, kareye güneş emojisi koydu.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan bikinili pozlar

Bastık'a binlerce beğeni geldi. 

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan bikinili pozlar

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