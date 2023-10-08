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Ünlü oyuncu Wilma Elles anne oldu

Ünlü oyuncu Wilma Elles anne oldu... İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Wilma Elles anne oldu

Bir döneme damgasını vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde Caroline karakterine hayat veren oyuncu Wilma Elles, geçtiğimiz aralık ayında avukat Mehmet Şah Çelik ile nikah masasına oturmuştu.

Ünlü oyuncu Wilma Elles anne oldu
Çiftin çocukları oldu.

Ünlü oyuncu Wilma Elles anne oldu
Elles, ailece fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncu Wilma Elles anne oldu
Çift bebeklerine Tiara Manolya ismini verdi.

Ünlü oyuncu Wilma Elles anne oldu
Elles'in Milat ve Melodi adında ikizi var.

Ünlü oyuncu Wilma Elles anne oldu

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