Ünlü oyuncu Wilma Elles anne oldu

Bir döneme damgasını vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde Caroline karakterine hayat veren oyuncu Wilma Elles, geçtiğimiz aralık ayında avukat Mehmet Şah Çelik ile nikah masasına oturmuştu.



Çiftin çocukları oldu.



Elles, ailece fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.



Çift bebeklerine Tiara Manolya ismini verdi.



Elles'in Milat ve Melodi adında ikizi var.

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