  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Toprak Sağlam'dan şok açıklama: Kızını neden metres yapıyorsun eleştirisi aldım

Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman'ın annesini oynayan Toprak Sağlam'dan flaş açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Toprak Sağlam'dan şok açıklama: Kızını neden metres yapıyorsun eleştirisi aldım

NTV ekranlarında hafta için her gün yayınlanan, yapımcılığını BBO Yapım'ın gerçekleştirdiği, Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler'in konuğu, oyuncu Toprak Sağlam oldu. Ekranların en çok izlenen yapımlarından Yalı Çapkını'nda Zerrin rolüyle ekrana gelen Toprak Sağlam, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği sahne heyecanın ve Yalı Çapkını'ndaki rolünü Ceyda Düvenci'ye anlattı.Ünlü oyuncu Toprak Sağlam'dan şok açıklama: Kızını neden metres yapıyorsun eleştirisi aldım


Toprak Sağlam: "Yalı Çapkını yıla damgasını vurmuş bir iş. Zerrin, kızının iyi olması için her şeyi yapan ve ona verilen sözlerin tutulmasını sağlamaya çalışıyor aslında. Herkes ilk başta 'kızını neden evli birine yamamaya çalışıyorsun, metres yapıyorsun" dedi. Halbuki onun hikayesi Seyran onun hayatına girmeden önce başlamıştı. Zaten vardı, ona sözler verildi. Kızının karakterini, onurunu, yaşam biçimini korumak için Londra'dan Türkiye'ye gelip, böyle 'eve düşen yıldırım' gibi aileye girdi Zerrin. Bir kadın olarak Zerrin'i haklı bulduğum yerler de var, haksız bulduğum yerler de var. Dişli, ne istediğini çok iyi bilen, gerçekten ailesi söz konusu olunca gözü hiçbir şeyi görmeyen kadınlar vardır, öyle bir kadın Zerrin, o yüzden çok sevdim"

Ünlü oyuncu Toprak Sağlam'dan şok açıklama: Kızını neden metres yapıyorsun eleştirisi aldım

SAHNEYE HAZIRLANIYOR
Toprak Sağlam, önümüzdeki kıştan itibaren sahnede olacağını da ilk kez Bambaşka Sohbetler'de açıkladı. Şimdilerde orkestra kurma çalışmalarında olan Sağlam, "beni takip eden çok insan var, onlarla bir araya gelmek ve şarkı söylemeyi hayal ediyorum, sesimi soluğumu paylaşmak istiyorum insanlarla" dedi. Sağlam, NTV ekranlarında ilk kez Kırılsın Ellerim şarkısını da seslendi.

Ünlü oyuncu Toprak Sağlam'dan şok açıklama: Kızını neden metres yapıyorsun eleştirisi aldım
Toprak Sağlam, Yalı Çapkını dizisinde Pelin'i canlandıran Buçe Buse Kahraman'ın annesini oynuyor.

Ünlü oyuncu Toprak Sağlam'dan şok açıklama: Kızını neden metres yapıyorsun eleştirisi aldım

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Buçe Buse Kahraman yaz sezonunu açtı
  Magazin

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Buçe Buse Kahraman yaz sezonunu açtı

Ünlü rapçi Sefo'dan ödül töreni isyanı! Konu hakkında ilk kez konuştu...
  Magazin

Ünlü rapçi Sefo'dan ödül töreni isyanı! Konu hakkında ilk kez konuştu...

Ünlü çift Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş barıştı
  Magazin

Ünlü çift Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş barıştı

Ünlü oyuncu Melis Sezen ile sevgilisi Atilla Bingöl'den Londra'da aşk tatili
  Magazin

Ünlü oyuncu Melis Sezen ile sevgilisi Atilla Bingöl'den Londra'da aşk tatili

Haluk Levent'ten hem konser hem stand-up
  Magazin

Haluk Levent'ten hem konser hem stand-up

Tan Taşçı ödül törenlerine ateş püskürdü
  Magazin

Tan Taşçı ödül törenlerine ateş püskürdü