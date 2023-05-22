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Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Buçe Buse Kahraman yaz sezonunu açtı

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde oynayan Buçe Buse Kahraman, yaz sezonunu açtı. İşte detaylar...

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Buçe Buse Kahraman yaz sezonunu açtı

Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman, yaz sezonunu açtı.

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Buçe Buse Kahraman yaz sezonunu açtı
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde oynayan Buçe Buse Kahraman'ın bikinili pozları beğeni topladı.

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Buçe Buse Kahraman yaz sezonunu açtı
Beyaz bikinisiyle pozler veren oyuncunun fit fiziği de beğeni topladı.

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Buçe Buse Kahraman yaz sezonunu açtı
Kahraman, üç pozuna beyaz kalp emojisi koydu.

 

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