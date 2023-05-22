Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Buçe Buse Kahraman yaz sezonunu açtı

Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman, yaz sezonunu açtı.



Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde oynayan Buçe Buse Kahraman'ın bikinili pozları beğeni topladı.



Beyaz bikinisiyle pozler veren oyuncunun fit fiziği de beğeni topladı.



Kahraman, üç pozuna beyaz kalp emojisi koydu.

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