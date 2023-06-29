 Ünlü oyuncu Elçin Afacan 28 kilo verdi! Görenler gözlerine inanamadı!

Elçin Afacan, 1 yıl içinde 28 kilo verdi.



Düzenli beslenerek spor yapan oyuncu, son olarak hamamda çekilmiş fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Afacan, hamamda elbisesiyle uzanarak pozlar verdi.



Pozlarını 1.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında yayınlayan oyuncunun gönderilerine birçok yorum ve beğeni geldi.

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