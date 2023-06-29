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Ünlü oyuncu Elçin Afacan 28 kilo verdi! Görenler gözlerine inanamadı!

Ünlü oyuncu Elçin Afacan, 1 yıl içinde 28 kilo verdi. Görenler gözlerine inanamadı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Elçin Afacan 28 kilo verdi! Görenler gözlerine inanamadı!

Elçin Afacan, 1 yıl içinde 28 kilo verdi.

Ünlü oyuncu Elçin Afacan 28 kilo verdi! Görenler gözlerine inanamadı!
Düzenli beslenerek spor yapan oyuncu, son olarak hamamda çekilmiş fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

 Ünlü oyuncu Elçin Afacan 28 kilo verdi! Görenler gözlerine inanamadı!

Afacan, hamamda elbisesiyle uzanarak pozlar verdi.

Ünlü oyuncu Elçin Afacan 28 kilo verdi! Görenler gözlerine inanamadı!
Pozlarını 1.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında yayınlayan oyuncunun gönderilerine birçok yorum ve beğeni geldi.

Ünlü oyuncu Elçin Afacan 28 kilo verdi! Görenler gözlerine inanamadı!

Ünlü oyuncu Elçin Afacan 28 kilo verdi! Görenler gözlerine inanamadı!

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