 Ünlü oyuncu Eda Ece ile Buğrahan Tuncer nişanlandı

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, nişanlandı.

20 Haziran'da evlenecek çift, evliliğe ilk adımı attı.

Yasak Elma dizisinde oynayan Ece ile Anadolu Efes forması giyen milli basketbolcunun nişandan ilk kare yayınladı.

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