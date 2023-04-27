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Ünlü oyuncu Eda Ece ile Buğrahan Tuncer nişanlandı

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece ile milli basketbolcu Buğrahan Tuncer, evliliğe ilk adımı attı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Eda Ece ile Buğrahan Tuncer nişanlandı

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, nişanlandı.

Ünlü oyuncu Eda Ece ile Buğrahan Tuncer nişanlandı

20 Haziran'da evlenecek çift, evliliğe ilk adımı attı.

 Ünlü oyuncu Eda Ece ile Buğrahan Tuncer nişanlandı

Yasak Elma dizisinde oynayan Ece ile Anadolu Efes forması giyen milli basketbolcunun nişandan ilk kare yayınladı.
,Ünlü oyuncu Eda Ece ile Buğrahan Tuncer nişanlandı

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