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Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den cesur pozlar

Ünlü oyuncu Damla Sönmez, Cem Talu'nun objektifine poz verdi. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den cesur pozlar

Son olarak Caner Cindoruk ile başrolünü paylaştığı Maviye Sürgün dizisinde izleyici karşısına çıkan Damla Sönmez'den cesur pozlar...

Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den cesur pozlar
Ünlü oyuncu, fotoğrafçı Cem Talu'nun objektifine poz verdi.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den cesur pozlar
Sönmez'in fotoğraflarına hayranlarından da yorum yağdı.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den cesur pozlar
Oyuncu, Talu ve ekibe teşekkür etti.

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