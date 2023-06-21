Ünlü oyuncu Damla Sönmez'den cesur pozlar

Son olarak Caner Cindoruk ile başrolünü paylaştığı Maviye Sürgün dizisinde izleyici karşısına çıkan Damla Sönmez'den cesur pozlar...



Ünlü oyuncu, fotoğrafçı Cem Talu'nun objektifine poz verdi.



Sönmez'in fotoğraflarına hayranlarından da yorum yağdı.



Oyuncu, Talu ve ekibe teşekkür etti.

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