Damla Sönmez siyahlar içinde

Damla Sönmez, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceleyen oyuncu, daha sonra ‘Kim Bu Ben’ adlı tiyatro oyununun galasını izlemek üzere Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ne geldi.



Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren güzel oyuncunun, siyahlar içindeki şık kombini ise dikkatlerden kaçmadı.

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