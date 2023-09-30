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Damla Sönmez siyahlar içinde

Ünlü oyuncu Damla Sönmez siyahlar içinde... İşte detaylar...

Damla Sönmez siyahlar içinde

Damla Sönmez, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceleyen oyuncu, daha sonra ‘Kim Bu Ben’ adlı tiyatro oyununun galasını izlemek üzere Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ne geldi.

Damla Sönmez siyahlar içinde
Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren güzel oyuncunun, siyahlar içindeki şık kombini ise dikkatlerden kaçmadı.

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