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Ünlü oyuncu Boğaç Aksoy aşkını ilan etti

Ünlü oyuncu Boğaç Aksoy aşkını ilan etti. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Boğaç Aksoy aşkını ilan etti

Oyuncu Boğaç Aksoy, geçtiğimiz gün 34. yaş gününü kutladı.

Ünlü oyuncu Boğaç Aksoy aşkını ilan etti

Sosyal medyasında tebrik mesajlarını yayınlayan Aksoy, bir yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı piyano öğretmeni sevgilisi Ezgi Yaşam’ın paylaşımına da yer verdi.

Ünlü oyuncu Boğaç Aksoy aşkını ilan etti
“Her renk sende güzel. Şu kısacık insan ömrümüzde ne mutlu bana ki yolum seninle birleşti. Seninle geçen her gün, her deneyim bu yoldaki mis kokulu renkli çiçeklere dönüşüyor. Nice mutlu yılların, güzel deneyimlerle geçen yaşların ve rengarenk çiçekli yolların olsun. Benim canım sevgilim, yol arkadaşım” sözleriyle doğum gününü kutlayan Yaşam’a ünlü oyuncu da duygusal bir mesajla yanıt verdi. Boğaç Aksoy, sevgilisiyle olan fotoğrafını “Her anı ayrı güzel, özel anılarıyla harika bir yaş daha geride kaldı. İyi ki varsın, iyi ki seni tanımışım benim cesur, kalbi yüce, sevdiğim kadın” diyerek çiçek emojisiyle yanıt verdi.

Ünlü oyuncu Boğaç Aksoy aşkını ilan etti

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