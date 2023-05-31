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Kanseri yenen Boğaç Aksoy huzuru doğada buldu

Ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, bu yaz tatil tercihini karavandan yana yaptı. Her fırsatta doğa aşığı olduğunu dile getiren ve sık sık kamp yapan oyuncu, çareyi karavan satın almakta buldu.

Kanseri yenen Boğaç Aksoy huzuru doğada buldu

Zor günleri geride bırakan 32 yaşındaki oyuncu Boğaç Aksoy, huzuru doğada buldu.

Kanseri yenen Boğaç Aksoy huzuru doğada buldu

Her fırsatta doğa aşığı olduğunu belirten ve sık sık kamp yapan ünlü oyuncu, karavan satın aldı.

Kanseri yenen Boğaç Aksoy huzuru doğada buldu

Karavan ruhunu çok sevdiğini söyleyen Aksoy “Uzun zamandır karavanla gezme hayalim vardı. Uzun vadede yurt dışı planım da var fakat ilk hedefim kendi kıyı şeridimizi dolaşmak. Ayrıca karavanla birlikte daha sağlıklı yaşamaya başladım. Güneşle birlikte uyanıp, meditasyon yapıyorum, ormanda yürüyüşler yapıp doğal besleniyorum. Kısacası doğada huzur buluyorum” dedi.

Kanseri yenen Boğaç Aksoy huzuru doğada buldu

 

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