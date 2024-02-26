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Ünlü oryantalden Shakira’nın dansına olay yorum

Özlem Esra Ada’nın hazırlayıp sunduğu Pembe Masa’nın bu haftaki konuğu bir döneme dansları ile damga vurmuş olan Didem Kınalı oldu. Şimdilerde şarkıcılığa soyunan Didem hayatı ve kariyeri ile ilgili bilinmeyenleri Özlem Esra Ada’ya anlattı.

Ünlü oryantalden Shakira’nın dansına olay yorum

Sahnelerde dans ederken bir anda sahnelerin assolisti olan Didem kınalı sesi ile ilgili yapılan yorumlara “Bu ülkede İbrahim Tatlıses bile detone oluyor, büyük sanatçılar playback söylüyor ben canlı canlı söylüyorum ve sesime güveniyorum” dedi.

Ünlü oryantalden Shakira’nın dansına olay yorum

ERKEKLERDEN ÇOK KADINLAR TACİZ ETTİ 

Özlem Esra Ada’nın sorularını yanıtlayan Didem para takılırken rahatsız oldu mu sorusuna “ hayır tabiki para takılması beni rahatsız etmiyor ama edepleri ile takarsalar, beni erkeklerden daha çok kadınlar taciz etti maalesef”

Ünlü oryantalden Shakira’nın dansına olay yorum

11 YAŞINDA PAVYONDA DANS EDEREK BAŞLADIM 

Kariyeri ile ilgili açıklamalar da yapan Didem İlk sahneye 11 yaşında çıktığını o zamanlar çocuk yaşta pavyon da dans ederek kariyerinin başladığını söyledi. Kariyeri boyunca bir çok olaya da şahit olan Didem “ bir gün iç Anadolu’da düğüne çıktım ben çıktığım anda gelin sinir krizi geçirdi ve düğünü terk etti, beni apar topar sahneden indirdiler ve gelin geri geldi”. diyerek herkesi güldürdü.

Ünlü oryantalden Shakira’nın dansına olay yorum

SHAKIRA ÇOK KÖTÜ DANS EDİYOR  

Özlem Esra Ada’nın sorularını yanıtlayan Didem Avrupa da oryantalin yayılması be ilgi çekmesi ile ilgili de konuştu. “ İspanyollar bu dansı çok seviyor ama Shakira kesinlikle çok kötü dans ediyor. Dans şarkı söylemek gibi değil, hakimiyet istiyor, sahnede farkında değiller ama çok kötü duruyor” diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

 

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