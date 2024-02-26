Ünlü oryantalden Shakira’nın dansına olay yorum

Sahnelerde dans ederken bir anda sahnelerin assolisti olan Didem kınalı sesi ile ilgili yapılan yorumlara “Bu ülkede İbrahim Tatlıses bile detone oluyor, büyük sanatçılar playback söylüyor ben canlı canlı söylüyorum ve sesime güveniyorum” dedi.

ERKEKLERDEN ÇOK KADINLAR TACİZ ETTİ

Özlem Esra Ada’nın sorularını yanıtlayan Didem para takılırken rahatsız oldu mu sorusuna “ hayır tabiki para takılması beni rahatsız etmiyor ama edepleri ile takarsalar, beni erkeklerden daha çok kadınlar taciz etti maalesef”

11 YAŞINDA PAVYONDA DANS EDEREK BAŞLADIM

Kariyeri ile ilgili açıklamalar da yapan Didem İlk sahneye 11 yaşında çıktığını o zamanlar çocuk yaşta pavyon da dans ederek kariyerinin başladığını söyledi. Kariyeri boyunca bir çok olaya da şahit olan Didem “ bir gün iç Anadolu’da düğüne çıktım ben çıktığım anda gelin sinir krizi geçirdi ve düğünü terk etti, beni apar topar sahneden indirdiler ve gelin geri geldi”. diyerek herkesi güldürdü.

SHAKIRA ÇOK KÖTÜ DANS EDİYOR

Özlem Esra Ada’nın sorularını yanıtlayan Didem Avrupa da oryantalin yayılması be ilgi çekmesi ile ilgili de konuştu. “ İspanyollar bu dansı çok seviyor ama Shakira kesinlikle çok kötü dans ediyor. Dans şarkı söylemek gibi değil, hakimiyet istiyor, sahnede farkında değiller ama çok kötü duruyor” diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

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