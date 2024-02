Ünlü isimler İnci Ertuğ’un ‘Aşık Mıyım Neyim?’ sergisinde buluştu İnci Ertuğ’un son dönem ürettiği, karışık teknik ve çeşitli materyalle hazırlanmış yapıtlarının yanı sıra bu sergiye özel ilk kez ürettiği heykellerin de yer aldığı “Aşık Mıyım Neyim? (Am I in Love or What?)” başlıklı 16’ıncı kişisel sergisi, Ekavart Gallery’de sanatseverlerle buluştu.