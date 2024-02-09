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Ünlü isimler İnci Ertuğ’un ‘Aşık Mıyım Neyim?’ sergisinde buluştu

İnci Ertuğ’un son dönem ürettiği, karışık teknik ve çeşitli materyalle hazırlanmış yapıtlarının yanı sıra bu sergiye özel ilk kez ürettiği heykellerin de yer aldığı “Aşık Mıyım Neyim? (Am I in Love or What?)” başlıklı 16’ıncı kişisel sergisi, Ekavart Gallery’de sanatseverlerle buluştu. 

Ünlü isimler İnci Ertuğ’un ‘Aşık Mıyım Neyim?’ sergisinde buluştu

Serginin açılış daveti ise EKAV Yönetim Kurulu Başkanı İnci Aksoy ve Sanatçı İnci Ertuğ’un ev sahipliğinde düzenlenen davetle gerçekleşti. Sergi açılışının gerçekleştiği geceye, iş, sanat, medya ve sosyal yaşam dünyasından ünlü isimler katıldı. 

Ünlü isimler İnci Ertuğ’un ‘Aşık Mıyım Neyim?’ sergisinde buluştu

Sergi açılışına katılan isimler arasında, Ece- Korhan Kurdoğlu, Didem- Erhan Kurdoğlu, Ecehan Kurdoğlu, Begümhan Kurdoğlu, Selin Ertuğ, Sacit Ertuğ, Erman Karaca, Arzu Sabancı, Revna Demirören, Ruken Mızraklı, Banu Çarmıklı, Berrak Barut, Dilek Türker, Aslıhan Sabancı, Gizem Sabancı, Lucette Taviloğlu, Ebru Sanver, Arzu Kaprol, Kezban Hatemi de vardı.  

Ünlü isimler İnci Ertuğ’un ‘Aşık Mıyım Neyim?’ sergisinde buluştu

İnci Ertuğ için sanatta, aşkta olduğu gibi içgüdü yeterlidir çünkü resim yapmak Picasso’nun dediği gibi “Görme özürlü insanın uzmanlığıdır. Çünkü o gördüğünü değil, hissettiklerini resmeder.” Eserlerinde birbirini örtmek istercesine katmanlar ortaya çıkarken kolajlarında ise zıtlıklar aracılığıyla düşündürmeye ve doğruya yönlendirmeye çalışır. Resim, sanatçı için sessiz bir şiir gibi, içsel dünyasının renkli bir yansımasıdır. Hayattan aldığı referanslar eserlerindeki renklerinde ifade bulur.  

Ünlü isimler İnci Ertuğ’un ‘Aşık Mıyım Neyim?’ sergisinde buluştu

Sanatçının son bir buçuk yıllık resim ve heykel çalışmalarından oluşan seçki 29 Şubat 2024 tarihine kadar Ekavart Gallery’de görülebilir.  

Ünlü isimler İnci Ertuğ’un ‘Aşık Mıyım Neyim?’ sergisinde buluştu

Sergiyi Türkiye’nin ilk online sanat televizyonu www.arttv.com.tr’de izleyebilirsiniz.

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