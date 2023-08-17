  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü isim Turabi Çamkıran ölümden döndü

Survivor ve Survivor All Star şampiyonu Turabi Çamkıran, ölümden döndü. İşte detaylar...

Ünlü isim Turabi Çamkıran ölümden döndü

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, ölümden döndü.

Ünlü isim Turabi Çamkıran ölümden döndü
Çamkıran, hastane odasından çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Ünlü isim Turabi Çamkıran ölümden döndü
Çamkıran, "Azraile mesaj attım; “Gel beni al!” diye. O da mesaj atmış; “Gülüşün dert olmuş seni çekemeyenlere. Onlara inat yaşa!” diye. Şaka şaka. Ciddiye almış mesajımı. Az kalsın beni alıyordu şereflinin zıttı. Siz siz olun Azrail ile oynaşmayın. Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah. Şimdilik hoşçakalın.
“Hep açık seçik paylaşımlar yapıp, çılgın bir hayat yaşadığım için geldi bunlar başıma. Artık tövbe. Ölmez sağ kalırsam hayatımın kadını bulup, hemen nikahı basıcağım. 2024 bitmeden de evlenip, çoluk çocuğa karışıp, ailemle mütevazi bir hayat yaşıyacağım. Ve ne kadar erteleyip yapmadığım şey varsa ayağa kalkar kalkmaz onları yapıcağım. Duam belli, duyan belli.
Hayat kısaymış. Her kimin kalbini kırdıysam kusuruma bakmasın. Cahilliğimden yapmışımdır" diye yazdı.

Ünlü isim Turabi Çamkıran ölümden döndü

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ruins Bodrum'da festival coşkusu
  Magazin

Ruins Bodrum'da festival coşkusu

Ünlü çift İlayda Alişan ile Oğulcan Engin görüntülendi
  Magazin

Ünlü çift İlayda Alişan ile Oğulcan Engin görüntülendi

Engin Demircioğlu ile Selcan Kaya'dan çifte kutlama
  Magazin

Engin Demircioğlu ile Selcan Kaya'dan çifte kutlama

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den bikinili pozlarını yayınladı
  Magazin

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den bikinili pozlarını yayınladı

Tabak kırıyoruz kalp kırmıyoruz
  Magazin

Tabak kırıyoruz kalp kırmıyoruz

Bodrum’da hem tatil hem iş 
  Magazin

Bodrum’da hem tatil hem iş 