Ünlü güzellerin uçak hayali

Uzun bir aradan sonra yeniden tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlandığını belirten Rojda Demirer, çalışmalarına heyecanla başladığını söyledi. Komedi tarzındaki oyunda başrol olarak seyirci karşısına çıkacak olan Demirer, San Kuaför’ün çekilişle müşterilerinden birine hediye olarak vereceği uçağı kuaförün bahçesinde görünce şaşkınlık yaşadı.

VERGİ KORKUSU!

Çekilişle kazansa bile uçağı kullanmayı düşünmediğini ifade eden Demirer, “Bu uçağın vergisini ödeyemem. Bu yüzden çok tercih edeceğim bir hediye değil” dedi. Vergisinin de ödendiğini öğrenen Demirer, fikrini değiştirdi ve “hemen koşup çekilişe katılacağım” dedi.

ÜÇ YENİ PROJEDE OLACAĞIM

Tatilden döner dönmez kuaförü Sertaç Kolay’a koşan Yeliz Kuvancı ise saçlarına bakım yaptırdı. Yeni sezonda yoğun bir çalışma temposuyla sevenleriyle buluşacağını açıklayan Kuvancı, “Üç yeni projede rol alacağım. Görüşmeler başladı. Bir televizyon dizisinde ve TRT dijitalde yer alacağım. Ayrıca tiyatroyu çok özledim. Yeni sezonda tiyatro sahnesinde de olacağım” diye konuştu. Uçağın çekilişle kendisine çıkmasını çok istediğini belirten Kuvancı, “İnşallah bana çıkar. Vecihi Hürkuş gibi istediğim yere çekip giderim” dedi.

EYMEN İLE UÇUŞ KURSLARINA YAZILACAĞIM

Güzel sunucu Ece erken ise uçağın kendisine çıktığında oğlu Eymen’i de alıp hemen uçuş kurslarına katılacağını açıkladı.

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