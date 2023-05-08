Ünlü çift Ezgi Mola ve işletmeci Mustafa Aksakallı evleniyor

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve işletmeci Mustafa Aksakallı bugün evleniyor. Aile ve yakın doslarının katılacağı nikah törerine 14 kişi katılacak.

Çiftin nikah şahitliğini ise; Sinan Engin ve Oğulcan Engin, yapacağı öğrenildi. (Gazetemagazin)

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