Ünlü çift Ecem Çırpan ile Lider Şahin aşka geldi

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Ecem Çırpan ile Lider Şahin'in mutlu birlikteliği devam ediyor.



Çift, tatilden fotoğraflarını paylaştı.



Çift, suyun içinde aşka geldiği anı Instagram'dan yayınladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.