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Ünlü çift Ecem Çırpan ile Lider Şahin aşka geldi

Ünlü çift Ecem Çırpan ile Lider Şahin aşka geldi. İşte detaylar...

Ünlü çift Ecem Çırpan ile Lider Şahin aşka geldi

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Ecem Çırpan ile Lider Şahin'in mutlu birlikteliği devam ediyor.

Ünlü çift Ecem Çırpan ile Lider Şahin aşka geldi
Çift, tatilden fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü çift Ecem Çırpan ile Lider Şahin aşka geldi
Çift, suyun içinde aşka geldiği anı Instagram'dan yayınladı.

Ünlü çift Ecem Çırpan ile Lider Şahin aşka geldi

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