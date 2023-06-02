  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü çift Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor

Bir süredir evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çifti boşanıyor. Bir oğlu olan çift, evliliklerini kurtarmak için terapiye de gitmişti.

Ünlü çift Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Sanat camiasının örnek çiftlerinden gösterilen Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak boşanmaya karar verdi. 8 yıl önce nikah masasına oturan çiftin arasının kötü olduğu yönünde iddialar ortaya atılmış ancak ikili çift terapisine gittiğini söyleyerek, aralarını düzelttiklerini belirtmişti.

Ünlü çift Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor
Şimdi duyduğuma göre çiftin evliliği üzerindeki kara bulutlar dağılamamış! Okan Ali isminde bir oğlu olan çiftin terapiye rağmen yollarını ayırmaya karar verdiklerini öğrendim. 2015’den beri evli olan çift, oturup konuşarak, ayrılmak için beraber karar aldığı iddia ediliyor. Parmakla gösterilen çiftin boşanmamak için çok denedikleri fakat başaramadıkları ve çocukları için dostluklarını devam ettirmek istedikleri de gelen bilgiler arasında...

Ünlü çift Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor
Bu boşanma, güzel oyucunun üçüncü boşanması olacak. Düvenci, 2000 yılında oyuncu Kaan Girgin’le evlenmiş, iki yıl sonra ayrılmıştı. 2008’de ise Engin Akgün ile nikah masasına oturan Ceyda Hanım’ın bu evliliğinden Melise adında bir kızı olmuştu. Bu, Bülent Şakrak’ın da ikinci boşanması olacak. Şakrak, 2006’da meslektaşı Özge Borak’la evlenmiş ve 2010’da yollarını ayırmıştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bade İşçil neden yurt dışına açılmadığını ilk kez açıkladı
  Magazin

Bade İşçil neden yurt dışına açılmadığını ilk kez açıkladı

Bülent Şakrak oğlunu koluna kazıttı
  Magazin

Bülent Şakrak oğlunu koluna kazıttı

Burcu Güneş anne itirafıyla Ceyda Düvenci'yi şok etti
  Magazin

Burcu Güneş anne itirafıyla Ceyda Düvenci'yi şok etti

Boşanacakları konuşulan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'tan flaş fotoğraf
  Magazin

Boşanacakları konuşulan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'tan flaş fotoğraf

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu? Ceyda Düvenci'nde flaş itiraf...
  Magazin

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak boşanıyor mu? Ceyda Düvenci'nde flaş itiraf...

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın dövmesi dikkat çekti
  Magazin

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak'ın dövmesi dikkat çekti