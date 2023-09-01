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Ünlü çift Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya aşka geldi

Ünlü çift Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya aşka geldi. İşte haberin detayları...

Ünlü çift Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya aşka geldi

45 yaşındaki avukat Bilge Öztürk ile 23 yaşındaki Daren Gerede Erkaya aşkı devam ediyor.

Ünlü çift Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya aşka geldi
Bilge Öztürk, sevgilisiyle öpüştüğü kareyi Instagram'dan paylaştı.

Ünlü çift Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya aşka geldi
Çiftin aşkı sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

 

 

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