Ünlü çift Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya aşka geldi

45 yaşındaki avukat Bilge Öztürk ile 23 yaşındaki Daren Gerede Erkaya aşkı devam ediyor.



Bilge Öztürk, sevgilisiyle öpüştüğü kareyi Instagram'dan paylaştı.



Çiftin aşkı sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

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