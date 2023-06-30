Ünlü isim Bilge Öztürk sahildeki tangalı pozunu takipçileriyle paylaştı

Sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya (21) ile birlikte olan Bilge Öztürk (43), bikinili fotoğrafları paylaştı.



Öztürk, sahilde tangalı pozunu yayınladı.



Ünlü isim, kısa sürede binlerce beğeni aldı.



Öztürk'ün fit fiziği dikkat çekti.

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