  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü isim Bilge Öztürk sahildeki tangalı pozunu takipçileriyle paylaştı

Ünlü isim Bilge Öztürk sahildeki tangalı pozunu takipçileriyle paylaştı. İşte haberin detayları...

Ünlü isim Bilge Öztürk sahildeki tangalı pozunu takipçileriyle paylaştı

Sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya (21) ile birlikte olan Bilge Öztürk (43), bikinili fotoğrafları paylaştı.

Ünlü isim Bilge Öztürk sahildeki tangalı pozunu takipçileriyle paylaştı
Öztürk, sahilde tangalı pozunu yayınladı.

Ünlü isim Bilge Öztürk sahildeki tangalı pozunu takipçileriyle paylaştı
Ünlü isim, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Ünlü isim Bilge Öztürk sahildeki tangalı pozunu takipçileriyle paylaştı
Öztürk'ün fit fiziği dikkat çekti.

Ünlü isim Bilge Öztürk sahildeki tangalı pozunu takipçileriyle paylaştı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü şarkıcı Alya sahnesi için özel koltuk yaptırdı
  Magazin

Ünlü şarkıcı Alya sahnesi için özel koltuk yaptırdı

Ebru Yaşar'dan bayram konseri
  Magazin

Ebru Yaşar'dan bayram konseri

Eşi hamile olan Bora Akkaş, Nesrin Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı için gelen eleştirilere cevap verdi  
  Magazin

Eşi hamile olan Bora Akkaş, Nesrin Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı için gelen eleştirilere cevap verdi  

Jessica May’den itiraf
  Magazin

Jessica May’den itiraf

Mabel'i çok seviyorum
  Magazin

Mabel'i çok seviyorum

Pahalı yerlere gitmesinler
  Magazin

Pahalı yerlere gitmesinler