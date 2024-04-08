Ukraynalı model Valeria kariyerine Türkiye'de devam edecek

Uzun süredir gelinlik ve iç çamaşırı modelliği yapan Valeria modellik kariyerine “hobi” olarak başladı. Ukrayna'da 4 yılı tıp fakültesinde ve sonrasında Beden Kültürü Üniversitesi'nde olmak üzere 7 yılını eğitime ve sağlıklı yaşam uzmanlığına adayan Valeria bikini modelliğiyle başlayan kariyerine sağlıklı yaşam uzmanlığı ve spor eğitmenliğini de ekledi.

Güzel fiziği sayesinde modelliğe adım atan Valeria modelliği kendisine meslek olarak seçtikten sonra pek çok defilede ve çekimde yer aldı. Ülkesinde müzik videolarında ve filmlerde de yer alan Valeria, Mahsun Kırmızıgül’ün “Prestij Meselesi” filminde Türkiye sinemasıyla tanıştı.

Valeria uzun yıllardır yaratıcı bir kişi olarak fotoğrafçılık konusunda tutkulu ve boş zamanlarında Valeria bağımsız olarak yeni çekimler için stil ve görüntüler üretiyor. Özellikle seksi bikini çekimlerinde iddialı olan Valeria kendi kişisel giyim markasını yaratmayı hayal ediyor.

Valeria kendi ismini taşıyan bikinilerin hayalini kurarken modellik kariyerinin bu hayalini gerçekleştirmesinde önem taşıdığına inanıyor.

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