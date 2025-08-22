 Tuvana Türkay'dan AVM tarzı!

Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Tuvana Türkay, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde tek başına geldiği Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan güzel oyuncu, daha sonra arkadaşıyla birlikte yemek yiyip sohbet etti.

Sıcakkanlı ve güler yüzlü hali gözlerden kaçmaya güzel oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Siyahlar içerisindeki şık kombini ile AVM turu yapan güzel oyuncu, daha sonra aracını bıraktığı vale noktasından teslim alarak günü sonlandırdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.