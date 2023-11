Türkiye’nin Michelin yıldızlı İlk Japon restoranı Sankai by Nagaya Sankai by Nagaya, Dünyanın en prestijli restoran derecelendirme sistemine girerek Michelin yıldızı kazandı. Bebek Hotel by The Stay’in üçüncü katında yer alan Sankai; Türkiye’de Michelin yıldızı alan ilk Japon mutfağı olarak açıldıktan sadece 8 ay sonra büyük bir başarıya imza attı.