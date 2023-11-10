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Türkiye’nin Michelin yıldızlı İlk Japon restoranı Sankai by Nagaya 

Sankai by Nagaya, Dünyanın en prestijli restoran derecelendirme sistemine girerek Michelin yıldızı kazandı. Bebek Hotel by The Stay’in üçüncü katında yer alan Sankai; Türkiye’de Michelin yıldızı alan ilk Japon mutfağı olarak açıldıktan sadece 8 ay sonra büyük bir başarıya imza attı.   

Türkiye’nin Michelin yıldızlı İlk Japon restoranı Sankai by Nagaya 

Japon omakase deneyimi sunan ve Bebek Otel’in 3. katındaki sadece 24 kişilik oturumlu Sankai by Nagaya; Michelin yıldızı kazandı. Michelin yıldızı, Head şef Hiroko Shibata ve Executive Şef Yoshizumi Nagaya’ya takdim edildi. İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde Japon lezzetleri sunan Sankai by Nagaya, geçtiğimiz Nisan ayında kapılarını açtıktan sadece 8 ay sonra Michelin yıldızı alarak büyük bir başarıya imza attı. 

Türkiye’nin Michelin yıldızlı İlk Japon restoranı Sankai by Nagaya 

Sankai by Nagaya sanat eseri niteliğindeki tabaklarıyla geleneksel Edomae tarzı sushi ve Kaiseki mutfağını omakase tadım menülerinde bir araya getiriyor. Kaiseki mutfağı; mevsimlik ve taze malzemelerle yapılan, geleneksel değerleri buluşturan aşamalı bir sunum biçimi. Uyum, denge ve zanaatkarlık kavramlarını ön plana koyuyor. Edomae ise Tokyo’nun eski adı olan Edo’nun körfezinden günlük tutulan balıklarla hazırlanan bir sushi felsefesi. Sankai by Nagaya, bu felsefeyi benimseyerek Türk denizlerinde günlük tutulan balıklarla hazırlanan sashimi ve nigiri lezzetlerini misafirlerinin beğenisine sunuyor. Yalnızca mevsimsel ve iklimin öne çıkardığı ürünlerle çalışan Şef Nagaya, yüksek standartlardaki malzemelerin orijinal tadının ön planda kalmasının önemini “Amaç, doğal aromayı örtmeden arttırmaktır” diye vurguluyor.  

Türkiye’nin Michelin yıldızlı İlk Japon restoranı Sankai by Nagaya 

Sankai by Nagaya'nın öne çıkan bir diğer özelliği ise ataerkil bir yapıya sahip olan sushi mutfağına karşın Chef de Cuisine görevini kadın şef Hiroko Shibata’nın üstlenmesi. Edomae sushi uzmanı şef Hiroko Shibata her sabah, o gün kullanacağı balıkları özenle kendisi seçiyor. 

Türkiye’nin Michelin yıldızlı İlk Japon restoranı Sankai by Nagaya 

Dünyaca ünlü mimar Mahmut Anlar önderliğinde Geo-ID tarafından tasarlanan 24 oturumlu restoran, misafirlerini sofistike bir Japon evi atmosferiyle karşılıyor. Bebek Otel’in 2 suite’i birleştirilerek oluşturulan Sankai; seçkin bir Japon omakase deneyimi sunuyor. Sankai by Nagaya’da kaligrafi sanatçısı Mamimozi’nin mekana özel olarak hayata geçirdiği tablosu da sergileniyor. Sankai by Nagaya, İstanbul’u Japon misafirperverlik sanatı anlamına gelen ve kusursuzluğu yansıtan ‘omotenashi’ kültürüyle buluşturuyor. 

Türkiye’nin Michelin yıldızlı İlk Japon restoranı Sankai by Nagaya 

Rezervasyon: 0532 379 1997 

Adres: Sankai by Nagaya, Bebek Otel, Cevdet Paşa Cd. No:34, 34342 Beşiktaş/İstanbul

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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