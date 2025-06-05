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Turgut Tunçalp baba oluyor

Ünlü oyuncu Turgut Tunçalp baba oluyor. İşte detaylar...

Turgut Tunçalp baba oluyor

BloombergHt’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin aslı programının konuğu Turgut Tunçalp oldu.

 Turgut Tunçalp baba oluyor

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN HAŞMET'İ TURGUT TUNÇALP BABA OLUYOR
"Senelerce eşimle çocuk için uğraş verdikten sonra çocuk yapmaktan vazgeçtik. ve bir anda çocuğumuz oldu şu an yedi aylık hamile. Mucize gibi. Cinsiyeti erkek adını Pamir koyacağız."

Turgut Tunçalp baba oluyor

HİPERATİF BİR ÇOCUKTUM
Tunçalp sözlerine şöyle devam etti: "Perdeleri tutuşturup evi yakmışlığım var. Evden kaçıyormuşum ailem 4 – 5 saat sonra
caddesinin karşında buluyorlarmış."

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