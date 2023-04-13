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Tuğba Özerk de Barbie akımına katıldı  

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk de Barbie akımına katıldı. İşte haberin detayları...  

Tuğba Özerk de Barbie akımına katıldı  

 Barbie furyasına ünlü şarkıcı Tuğba Özerk da dahil oldu.

Tuğba Özerk de Barbie akımına katıldı  

Dünya genelindeki Barbie furyasına Türk yıldızlarda dahil olurken, son olarak sanatçı Tuğba Özerk bir hayranının paylaşımı üzerine “Filtresiz Barbie” olarak bu akıma dahil oldu.

Tuğba Özerk de Barbie akımına katıldı  

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