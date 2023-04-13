Barbie furyasına ünlü şarkıcı Tuğba Özerk da dahil oldu.

Dünya genelindeki Barbie furyasına Türk yıldızlarda dahil olurken, son olarak sanatçı Tuğba Özerk bir hayranının paylaşımı üzerine “Filtresiz Barbie” olarak bu akıma dahil oldu.

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