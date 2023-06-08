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Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'ten yeni şarkı

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, yeni single “Sahibinden Satılık” Özerk müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda bugün yayınladı. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'ten yeni şarkı

Besteleriyle ve güçlü yorumuyla söylediği şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü popçu Tuğba Özerk, yeni single “Sahibinden Satılık” Özerk müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda bugün yayınladı.

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'ten yeni şarkı
Söz ve müziği Tuğba Özerk’e ait olan “Sahibinden Satılık” şarkısının düzenlemesini Murat Yeter yaparken Klibin yönetmenliğini ise Buğra Karaçam yaptı.

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'ten yeni şarkı
İstanbul’da çekilen klipte özel efektler ve yapay zeka kullanırken, Tuğba Özerk ise cesur pozlarıyla kameraların karşısına geçti.

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'ten yeni şarkı
Geçtiğimiz aylarda çıkardığı “Çalkala” şarkısıyla uzun süre dijital platformda en çok dinlenenler arasında yer almayı başaran Özerk, “Bu yaz benim yüzümden biraz geç geldi. Sebebi ise benim güzel bir şarkı çıkarmamı beklediler” diyerek esprili bir şekilde cevap vermesinin yanı sıra iddialı olduğunu da dile getirdi.

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'ten yeni şarkı

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