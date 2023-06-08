  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yazın hiti Tuğba Özerk’den geldi

Besteleriyle ve güçlü yorumuyla söylediği şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü popçu Tuğba Özerk, yeni single “Sahibinden Satılık” Özerk müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda bugün yayınladı.  

Yazın hiti Tuğba Özerk’den geldi

Söz ve müziği  Tuğba Özerk’e ait olan “Sahibinden Satılık” şarkısının düzenlemesini Murat Yeter yaparken Klibin yönetmenliğini ise Buğra Karaçam yaptı.

Yazın hiti Tuğba Özerk’den geldi

İstanbul’da çekilen klipte özel efektler ve yapay zeka kullanırken, Tuğba Özerk ise cesur pozlarıyla kameraların karşısına geçti.

Yazın hiti Tuğba Özerk’den geldi

Geçtiğimiz aylarda çıkardığı “Çalkala” şarkısıyla uzun süre dijital platformda en çok dinlenenler arasında yer almayı başaran Özerk, “Bu yaz benim yüzümden biraz geç geldi. Sebebi ise benim güzel bir şarkı çıkarmamı beklediler” diyerek esprili bir şekilde cevap vermesinin yanı sıra iddialı olduğunu da dile getirdi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'ten yeni şarkı
  Magazin

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'ten yeni şarkı

Tuğba Özerk de Barbie akımına katıldı  
  Magazin

Tuğba Özerk de Barbie akımına katıldı  

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'den sürpriz proje
  Magazin

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten'den sürpriz proje

Emsal Doğan hayatına dokunan o ünlü ismi açıkladı! Doğan gözyaşlarına hakim olamadı
  Magazin

Emsal Doğan hayatına dokunan o ünlü ismi açıkladı! Doğan gözyaşlarına hakim olamadı

90’lı yılları yeniden yaşattı
  Magazin

90’lı yılları yeniden yaşattı

Serenay Sarıkaya Mikonos tatilinden fotoğraf paylaşmaya devam ediyor
  Magazin

Serenay Sarıkaya Mikonos tatilinden fotoğraf paylaşmaya devam ediyor