Tuğba Özerk her gittiği yere yatağını da götürüyor!

Şarkıcı Tuğba Özerk daha 9 aylıkken Sezen Aksu’nun bu çocuk melodik ağlıyor, görürsünüz çok büyük bir şarkıcı olacak sözleriyle müzik yeteneğinin bebek yaşta keşfedildiğini söyledi. İki buçuk yaşında şarkı söylemeye başladığını söyleyen sanatçı ilk söylediği şarkının ‘Mastika’ olduğunu gülerek itiraf etti. Müzik hayatının TRT’de Sezen Aksu’nun yılbaşı programıyla başladığını söyleyerek: “TRT benim ilk sahnem, ilk büyük heyecanım. Bendeki yeri çok ayrıdır.” diyerek duygularını dile getirdi.

Müzisyenliğin esas olduğunu düşünen Tuğba Özerk, kendisinin Özerk Müzik şirketini kurduğunu ve genç sanatçıların önünü açarak destek olacağını vurguladı.

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İşi gereği çok sık seyahat ettiğini söyleyen sanatçı, kendi yatağı olmayınca uyumadığını ciddi uyku sıkıntısı yaşadığını ifade etti. Özerk, uyku problemi olduğundan her gittiği yere kendi yatağını da götürdüğünü anlatarak herkesi şaşırttı.

Yapımcılığını Banu Ergin’in Genel Koordinatörlüğünü ve içerik yönetimini Arsevi Yeter’in yaptığı programda her hafta hayatını müziğe adamış isimler ekrana geliyor.

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