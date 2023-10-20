  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Tuğba Özerk her gittiği yere yatağını da götürüyor!

Tuğba Özerk, TRT Müzik’te Cumartesi 11.15’te yayınlanan “Hayatım Müzik” programının ilk ünlü konuğu oldu. Programda hayatına dair bilinmeyenleri anlatan Özerk, aynı zamanda samimi itiraflarda da bulundu.

Tuğba Özerk her gittiği yere yatağını da götürüyor!

Şarkıcı Tuğba Özerk daha 9 aylıkken Sezen Aksu’nun bu çocuk melodik ağlıyor, görürsünüz çok büyük bir şarkıcı olacak sözleriyle müzik yeteneğinin bebek yaşta keşfedildiğini söyledi. İki buçuk yaşında şarkı söylemeye başladığını söyleyen sanatçı ilk söylediği şarkının ‘Mastika’ olduğunu gülerek itiraf etti.  Müzik hayatının TRT’de Sezen Aksu’nun yılbaşı programıyla başladığını söyleyerek: “TRT benim ilk sahnem, ilk büyük heyecanım. Bendeki yeri çok ayrıdır.” diyerek duygularını dile getirdi.

Tuğba Özerk her gittiği yere yatağını da götürüyor!

Müzisyenliğin esas olduğunu düşünen Tuğba Özerk, kendisinin Özerk Müzik şirketini kurduğunu ve genç sanatçıların önünü açarak destek olacağını vurguladı.

Tuğba Özerk her gittiği yere yatağını da götürüyor!

İLGİNÇ İTİRAF

İşi gereği çok sık seyahat ettiğini söyleyen sanatçı, kendi yatağı olmayınca uyumadığını ciddi uyku sıkıntısı yaşadığını ifade etti. Özerk, uyku problemi olduğundan her gittiği yere kendi yatağını da götürdüğünü anlatarak herkesi şaşırttı.

Tuğba Özerk her gittiği yere yatağını da götürüyor!

Yapımcılığını Banu Ergin’in Genel Koordinatörlüğünü ve içerik yönetimini Arsevi Yeter’in yaptığı programda her hafta hayatını müziğe adamış isimler ekrana geliyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Tuğba Özerk KKTC protokolünde 
  Magazin

Tuğba Özerk KKTC protokolünde 

Kavurucu sıcaklara Tuğba Özerk hortumla önlem aldı
  Magazin

Kavurucu sıcaklara Tuğba Özerk hortumla önlem aldı

Yazın hiti Tuğba Özerk’den geldi
  Magazin

Yazın hiti Tuğba Özerk’den geldi

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'ten yeni şarkı
  Magazin

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'ten yeni şarkı

Tuğba Özerk de Barbie akımına katıldı  
  Magazin

Tuğba Özerk de Barbie akımına katıldı  

Filiz Akın, Burcu Biricik'i dünyaca ünlü isme benzetti!
  Magazin

Filiz Akın, Burcu Biricik'i dünyaca ünlü isme benzetti!